Javi López: "Jugar con la selección es un orgullo y espero ir al Europeo"

Las Palmas de Gran Canaria, 6 jun (EFE).- El base del Herbalife Gran Canaria, Javi López, que cuenta con grandes posibilidades de disputar el próximo Campeonato de Europa de selecciones en Tel Aviv (Israel), ha asegurado que jugar con España es siempre un orgullo y espera acudir a ese evento.

Javi López, que cumplió 20 años hace escasamente un mes, ha valorado en declaraciones facilitadas por su propio club la temporada recién finalizada, en la que alternó su presencia en el filial de la Liga EBA con el primer equipo de la entidad isleña.

"Creo que ha sido una temporada muy buena para todos en la Liga EBA. Nos marcamos unos objetivos a principios de temporada, que eran trabajar, ser consistentes y mejorar cada día, y los conseguimos. Llegamos incluso disputar la fase de ascenso, que no estaba en nuestros planes, aunque no nos salieron las cosas como esperábamos", ha indicado.

El director de juego grancanario ha contado también este pasado curso con Salva Maldonado y Víctor García, dos de los tres entrenadores que tuvo el Gran Canaria, junto a Pedro Martínez en la fase final de la campaña.

"Me sentí muy bien desde el principio de pretemporada con Salva Maldonado, que nos dio la oportunidad de entrenar y de jugar partidos en el Circuito Movistar a varios jugadores canteranos. Posteriormente, me fue muy bien con Víctor García y le estoy muy agradecido por los segundos que me dio para poder debutar en el primer equipo", ha dicho.

Finalmente, se ha referido a la posibilidad de acudir al Campeonato de Europa a disputar próximamente en Israel.

"Siempre que te pones la camiseta de la selección española es un orgullo y un honor, y para mí sería estupendo poder ir al Europeo, para intentar ayudar a nuestro conjunto a ganar encuentros", ha dicho.