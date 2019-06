España quiere que posible "tasa verde" a la aviación se estudie país por país

Luxemburgo, 6 jun (EFE).- El ministro español de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, abogó este jueves por que antes de avanzar hacia una posible tasa medioambiental a la aviación en la Unión Europea (UE) se estudie la situación fiscal de cada país porque se parte de regímenes diferentes.

"Tenemos que tratar de ver la fiscalidad de cada país miembro de la Unión Europa porque no en cada país se dan las mismas circunstancias de gravámenes", declaró Ábalos a la prensa durante un consejo de ministros de Transporte de la UE celebrado en Luxemburgo.

El ministro español, que reafirmó el compromiso del Gobierno con la lucha contra la crisis climática, señaló que no se puede "plantear una cosa por igual para situaciones desiguales".

"Sería bueno ver cómo está país a país para no generar ningún agravio que pueda afectar también al mercado interior e incluso no contribuya al objetivo que persigue esta disposición", indicó Ábalos, que ha pedido a sus homólogos que se elabore un informe no solo de los Estados miembros de la UE, sino también de terceros países a los que pudiera afectar la medida.

Varios países de la UE, como Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, abogan por aplicar un impuesto medioambiental a la aviación comercial europea.

Poco después de conocerse esa propuesta, una ONG medioambientalista filtró a la prensa el pasado mayo un informe financiado por la Comisión Europea (CE) y finalizado a mediados de 2018 que señala que gravar el queroseno a los vuelos en la UE reduciría en un 11 % las emisiones de CO2 de la aviación. EFE