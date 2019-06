Emeli Sandé: "Los supervivientes de la 'Vida real' son mi inspiración"

Londres, 6 jun (EFE).- "La 'Vida real' ('Real life') es la verdadera inspiración de este álbum: las familias, los acontecimientos cotidianos y las historias de sus supervivientes", reveló la cantante Emeli Sandé a Efe sobre su último trabajo.

Durante una entrevista en Londres, la escocesa compartió el mensaje que esconde su tercer álbum "Real life", cuyo lanzamiento tendrá lugar mañana 7 de junio.

Esta fecha coincide además con el estreno de la película "X-Men: Fénix oscura", para la cual Sandé ha compuesto la canción "Extraordinary being" (Ser extraordinario), que se publicó el pasado 23 de mayo en la plataforma YouTube por primera vez.

Después de su debut en 2012 con "Our version of events" y la presentación de su segundo álbum de estudio "Long live the angels" en 2016, la artista soul ha querido dedicar las once canciones del nuevo disco a todas aquellas personas que se han sentido marginadas por la sociedad alguna vez.

"Quiero que la gente que se siente diferente o desplazada en su vida sepa que no está sola, porque hay muchos otros que están pasando por lo mismo que ellos", indicó la cantante.

Este apoyo emocional fue una de las cuestiones que Sandé quiso reflejar en sus temas, en todo momento, como forma de contagiar al oyente esperanza y confianza.

"Mi intención ha sido, desde el principio hasta el final, transmitir empoderamiento, para que cuando escuchen mis ritmos y letras se sientan acompañados", agregó.

Como fuente de inspiración para componer las pistas, Sandé encontró la lucidez en distintas emociones internas que, dijo, "simplemente fueron saliendo poco a poco fuera".

"La música se basa en muchas sensaciones, es una cosa que no piensas... No sé de dónde viene lo que escribo y luego canto, aunque normalmente suele estar relacionado con algo que he experimentando antes. Y una vez que consigues expresarlo es muy catártico", manifestó.

El resultado de esta exploración personal ha sido, en palabras de la artista, "un álbum analógico lleno de muchas emociones e historias de los últimos dos o tres años" de su "vida".

En "Real life", la cantante focalizó esos pensamientos y vivencias en una idea relacionada con los estereotipos que hay en la sociedad y que separan a los ciudadanos.

"Siento que a veces estamos divididos en casillas: puedes ser esto, esto o esto. Y eso es porque todavía existen unos estándares que están aceptados en el mundo y que marcan lo que se espera de nosotros como seres humanos", lamentó Sandé.

"Es triste que haya gente que brille porque no encaja en esas categorías", añadió.

Por ello, partiendo de esta realidad, la artista aprovechó la fortaleza de su música para enseñar a su audiencia lo que, a su juicio, significan el amor y la humanidad y cómo su conexión es beneficiosa para todos.

"Humano", "Querer ayudar", "No estás solo", "Brilla", "Gorrión", "Honesto", "Superviviente", "Ser extraordinario", "Mismo viejo sentimiento", "Vida real" y "Libre como un pájaro" son los títulos de las canciones que componen el tercer álbum de Sandé.

Todos ellas se configuran como una viaje para el receptor que pasa de autoreafirmarse como "humano" a declararse "libre como un pájaro".

Y el conjunto es su forma de decir "ve a por ello" y de recordar a cada uno de los seres que habitan en el planeta que son "especiales".

"Tú eres extraordinario, que nadie te diga nunca lo contrario, porque estás por encima de lo que la sociedad espera de ti", sentenció.

Con este mensaje, el talento de Sandé no podía quedarse fuera de X-Men, una de las sagas que, precisamente, ha defendido durante casi dos décadas que no hay nada de malo en ser distinto del resto con aquel famoso "Mutante y orgulloso".

Para ella, es una "honra" y un "privilegio" que "Extraordinary being" se incluya en el filme de Simon Kinberg, entre otras cosas, porque refleja a la perfección la historia que hay detrás de su nuevo lanzamiento.

"Estar unido de esta manera a una cinta que es tan fenomenal, emocional y que toca un montón de temas profundos y reales es algo muy grande para mí", recalcó al respecto.

Además, la cantante habló acerca de lo mucho que le gustaba el personaje de Jean Grey, interpretado por Sophie Turner, por "el viaje tan humano" que experimenta en el largometraje, así como por la lucha interna con la que debe tratar al enfrentarse a su Fénix.

Por todo ello, "el mayor deseo" de Sandé es que sus fans sientan todo el amor que ha puesto en "Real life" porque, como expresó, "la música es, en su esencia, la interacción entre individuos".