El congreso RFEDI-SPAINSNOW nace como "foro" con vocación de continuidad

A Coruña, 6 jun (EFE).- El primer Congreso RFEDI-SPAINSNOW, que se celebra desde este jueves en A Coruña, aspira a ser, tal y como ha explicado el presidente de la Federación Española de Invierno, May Peus, en su introducción, un "foro" que aspira a tener continuidad e "historia".

Los representantes de las federaciones autonómicas se reúnen en A Coruña para analizar y debatir sobre cómo mejorar las competiciones, los reglamentos y la promoción deportiva de los deportes de invierno.

"Creíamos que era necesario, básico, encontrar un momento de la temporada, un foro, un escenario, para poder debatir", indicó el dirigente de la Federación, que se mostró "sorprendido por la buena aceptación de este primer congreso" que pretende tener continuidad en el tiempo y "hacer historia".

Peus avanzó que el congreso reunirá "a los diferentes estamentos" de los deportes de invierno y va a ser "muy productivo".

El congreso está dividido por disciplinas (esquí alpino, esquí de fondo, snowboard, freeski, biathlon, esquí de velocidad y mushing) y abordará las directrices que marca el Plan Estratégico de la Federación para los Deportes de Invierno.

La primera ponencia corrió a cargo de la abogada Paula Fernández Ochoa, consultora y speaker de Marketing Jurídico, con unos apellidos de los que Peus dijo que "marcaron un antes y un después" en el deporte nacional, el de su padre Paquito, que es el único español que ha logrado una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

"Gracias a Paquito se esquía en España", explicó el presidente de la Federación antes de dar paso la ponente, que habló sobre el liderazgo en las federaciones deportivas.

Fernández Ochoa abogó por "despertar ese líder que todos llevamos dentro", por ese liderazgo "impulsor o generador de valor".

"En las federaciones, todos estamos alineados al objetivo común de promocionar nuestro deporte y potenciar el espíritu competitivo", dijo.

Afirmó que lo importante es hacer "las cosas con pasión, coger las riendas de tu vida" y ser un líder como lo era su padre.

"En su recta final, me dejó una frase que te marca, que a reir no te gane nadie. Me dijo, me muero con 56 años pero he vivido mucho más que gente de 90. Es una filosofía de vida muy de liderazgo", aseguró Fernández Ochoa.

En su intervención afirmó que "las personas que practican deporte son más productivas" y señaló que "el concepto de empleado está obsoleto".

"Antes hablábamos de jefe; ahora el líder es el que tiene seguidores, que influye, que tiene capacidad para que le sigan por voluntad, no por imposición", advirtió.

También indicó que "un buen líder" debe tener "habilidades de comunicación" y también humildad: "no tiene que ser el mejor, tiene que ser el mejor para seleccionar a los mejores".

El congreso, que concluye este viernes, precede a la Asamblea General que celebrará la Federación el sábado en A Coruña, en la que se presentarán los informes de gestión y aspectos presupuestarios para la temporada 2019/2020 y se entregarán las medallas al mérito deportivo.