Calvo defiende que Sánchez negocie en tiempo y forma una vez sea propuesto

Móstoles , 6 jun .- La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha defendido este jueves que Pedro Sánchez no haya comenzado aún formalmente a negociar con otros partidos su investidura porque está respetando el proceso en tiempo y forma, y no lo hará hasta que el Rey no le proponga como candidato.

En declaraciones en Móstoles tras visitar el Centro de Igualdad de este municipio, Calvo ha advertido en cualquier caso de que dicha negociación llevará tiempo y "no va a ser fácil", porque en este momento hay que "conformar tres niveles de la administración", en referencia a los gobiernos municipales, autonómicos y central.

Al ser preguntada por los reproches de varios portavoces al presidente del Gobierno en funciones y al PSOE por no haber iniciado el diálogo, Calvo ha insistido en que su partido respeta los tiempos y las formas y "hasta que no haya un encargo por parte del Rey" los socialistas no piensan "adelantar ningún tipo de acontecimiento".

Ha señalado además ha señalado que hasta el día 15 de junio, en que se conforman los ayuntamientos, "toca el trabajo" en el ámbito municipal.

En cualquier caso, ha señalado que todas las partes deben tener en mente, a la hora de abordar las conversaciones, que los ciudadanos ya han hablado en cuatro procesos electorales y ahora esperan de los dirigentes políticos "eficacia" y una apuesta por la "estabilidad".

Y ha apelado al "sentido común" y la "madurez" de todos, además de recordar la que ella considera la "regla de oro de la democracia", y es que "gobierne la mayoría o mayorías" aunque siempre con "respeto" hacia las minorías.

"La esencia de la democracia son las mayorías, no podemos subvertir el orden", ha dicho Calvo, para quien sería "muy razonable que nadie desde las minorías o bisagras pretenda estar donde las mayorías".

Por otro lado, la número dos del Ejecutivo ha rechazado hablar de una "vía navarra" por la que Sánchez busque la investidura -pactando con UPN la abstención de sus dos diputados en el Congreso a cambio de permitir que gobierne Navarra Suma en esa comunidad-.

Y tampoco ha querido comentar el hecho de que la candidata socialista en esa comunidad, María Chivite, siga adelante con su intento de formar gobierno progresista, aunque para ello necesitaría la abstención de Bildu.

"No existe ni vía navarra ni no vía navarra sino el conocimiento que todo el mundo tiene de lo que los socialistas hacemos de nuestros principios y límites que nunca traspasamos", ha señalado la vicepresidenta que ha achacado esta teoría a los medios de comunicación.

Ha añadido que "cada cual" está trabajando en su territorio con "criterios generales" para todo el partido y obligados a cumplir las normas internas que se ha dado el PSOE así como los "límites" que no puede traspasar.

"Somos un partido previsible, fiable, 140 años nos avalan; todo el mundo sabe lo que proponemos, lo que tenemos que cumplir internamente y los límites a los que no llegamos", ha apostillado.