PP y Cs avanzan en su negociación en Aragón y Vox les exige participar

Zaragoza, 6 jun (EFE).- El PP y Ciudadanos siguen avanzado en solitario en su negociación para un pacto de Gobierno en Aragón a expensas de los votos de Vox, que hoy mismo ha exigido participar en las conversaciones, y del Partido Aragonés, que mantiene su mutismo desde que su presidente, Arturo Aliaga, tachó de "kafkiano" un gobierno con la extrema derecha.

Mientras, el secretario de Organización del PSOE aragonés, Darío Villagrasa, ha asegurado que para su partido, la fuerza con más escaños en el parlamento aragonés, 24 de 67, el PAR será su "socio preferente" para un pacto de Gobierno.

El PSOE quiere abrir cuanto antes las negociaciones, precedidas por conversaciones entre el candidato socialista a la reelección como presidente de Aragón, Javier Lambán, y Aliaga, y la comisión negociadora de pactos de los socialistas se ha dirigido ya formalmente a este último para entablarlas "a la mayor brevedad".

Pero también este jueves Vox ha manifestado sus condiciones al PP y a Ciudadanos, que abrieron formalmente sus negociaciones este martes en Zaragoza con presencia de líderes nacionales para alcanzar un pacto de Gobierno, que solo es posible si se suman todos los escaños del centro derecha en las Cortes de Aragón.

Hasta ahora, las conversaciones solo se han producido a dos bandas, aunque Ciudadanos ha hecho llegar su decálogo de negociación a Aliaga, quien por el momento elude hacer declaraciones desde que hace justo una semana compareciera en una rueda de prensa para reafirmar las líneas rojas de su partido: la identidad, el Estatuto y el no a los trasvases o a la recentralización.

Entonces ya dijo que su partido no renunciará a sus principios y programa, que es contrario al de Vox, y calificó de "kafkiano" que se plantee al PAR entrar en una coalición con ese partido, si bien reconoció que pueden ser "el catalizador" de algunos acuerdos.

Además, subrayó que los aragoneses han votado en las urnas una mayoría de PSOE y Ciudadanos y lo lógico, a su juicio, es que "lo intenten, al menos".

Hoy el diputado electo de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, y el futuro concejal en Zaragoza Julio Calvo, han comparecido ante los medios para aclarar que no pueden apoyar algo de lo que no han sido "partícipes", y Morón ha advertido de que si son apartados de las negociaciones lo considerarán un "menosprecio e insulto" a su programa y de que si Cs se niega a negociar con ellos, no respaldarían al Gobierno que surja del pacto "casi al cien por cien".

El PP y Cs, por su parte, han retomado las negociaciones con una reunión en las Cortes que ha durado dos horas, que para la formación naranja ha sido "fructífera", mientras que para los populares, las conversaciones avanzan "a buen ritmo".

Fuentes del PP han confirmado a Efe que las negociaciones con Cs "avanzan" y también que ha habido contactos con Vox, aunque aún no se ha producido un encuentro formal ni está fijada de momento una fecha.

Desde Ciudadanos han asegurado, por su parte, que con el PP hay "buena sintonía" y están trabajando por objetivos comunes y que no habrá una negociación para conformar un gobierno con Vox, aunque pudiera haber algún encuentro para explicarles el pacto alcanzado con los populares.