Southgate "no está preparado" para elegir al sustituto de Kane como capitán

Redacción deportes, 5 jun (EFE).- Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra, reivindicó en la rueda de prensa previa al partido de semifinales de la Liga de Naciones que les enfrentará a Holanda la figura de Harry Kane como capitán de la selección y admitió "no estar preparado" para elegir a su sustituto ante el reciente debate que reclamaba a Raheem Sterling como portador del brazalete.

El joven atacante 'citizen', que mostró su alegría por cumplir 50 partidos con los 'pross', admitió "echar humo" tras enterarse del comunicado de la agencia de representación que sugería que llevara el brazalete de capitán en el partido del jueves ante Países Bajos en Guimaraes.

"No he tenido ninguna conversación con Southgate ni con nadie de mi agencia. Ha sido raro levantarme y ver todo esto", declaró un Sterling, centrado en "el momento y en intentar ganar títulos" ya que tiene "plena confianza en el equipo".

Por su parte, Southgate quiso zanjar el tema: "No voy a hablar sobre la capitanía. Harry Kane es nuestro capitán y si no juega tendré que tomar una decisión para la que no estoy preparado en este momento".

Aunque el seleccionador no despejó las dudas sobre la presencia del delantero del Tottenham: "Si os dijera si Kane juega o no el jueves estaría haciendo la mitad del trabajo de (Ronald) Koeman", dijo.

"El día de la final, Kane terminó el partido y no tiene problemas físicos. Yo he tratado de asesorar física y mentalmente a todos los que han venido", dijo el técnico de Inglaterra.

También se refirió al resto de jugadores que participaron en la final del pasado sábado en Madrid, como Jordan Henderson, campeón de Europa: "Vienen de un partido único en circunstancias únicas, pero todos están disponibles y han entrenado con normalidad", dijo.

Por último, Southgate alabó a su rival, Países Bajos, "un gran equipo" al que intentarán superar a pesar de contar con "grandes jugadores, como Wijnaldum, Depay o De Ligt", además de Van Dijk, "un defensor top", y llegar a la final de la 'Nations League' de Oporto.