Oramas: CC no apoyará la investidura de Sánchez si hay acuerdo con Podemos

Madrid, 5 jun (EFE).- La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha asegurado este miércoles que su partido no apoyará la investidura de Pedro Sánchez, ni con la abstención ni con el voto, si hay un gobierno de coalición o acuerdo programático con Podemos, pero sí "ayudarán a la gobernabilidad" si los socialistas consiguen un gobierno en minoría.

En una entrevista en Los desayunos de TVE el mismo día que Felipe VI se reúne con CC dentro de la ronda de consultas para la investidura, Oramas ha insistido en que su formación "no será ni el 175 ni el 176" (176 son los votos necesarios para la mayoría absoluta) en un gobierno programático o de coalición con Podemos.

La diputada ha considerado "sorprendente" que el día en que se inicia la ronda de consultas con el rey "ni el PSOE, ni el presidente ni la portavoz parlamentaria se ha entrevistado con ninguna fuerza política".

"Es decir, que vamos todos al rey sin iniciar ningún tipo de negociación", ha señalado la diputada de CC que ha dado por hecho que "en la primera ronda no se alcanzará ningún tipo de acuerdo, y puede que tampoco en una segunda ronda" por lo que anticipa unas posibles elecciones en octubre.

Y sobre esto último, ha precisado que no cree que Ciudadanos esté en condiciones de ir a unas elecciones en otoño.

Respecto a la gobernabilidad en Canarias, Oramas ha asegurado que "en este momento está todo abierto pero sin PSOE. No hay posibilidad de acuerdo entre socialistas y Coalición Canarias".

Por su parte y también en referencia a la investidura, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que también ha acudido esta mañana a Zarzuela, ha señalado que su formación siempre se ha decantado por facilitar la gobernabilidad pero ha señalado que el PSOE tiene que entender "que le faltan votos, y los votos son siempre a cambio de acuerdos".

En ese sentido, Baldoví ha reiterado que el voto de Compromís en la investidura de Sánchez "no está absolutamente decidido" y ha subrayado que para su formación es "cuestión ineludible" que haya acuerdo en la financiación autonómica.

También el diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, con quien ha comenzado este miércoles el rey la ronda de consultas, ha señalado que cualquier candidato que solicite el apoyo de su partido tendrá que tener en cuenta las reivindicaciones de Cantabria.

"Estamos a la espera de todas las llamadas que vengan, de cualquier candidato", ha dicho Mazón.

El diputado regionalista ha admitido que de momento para la cuestión de investidura no han tenido ningún contacto, y a la pregunta de si un acuerdo PSOE y Podemos sería un problema ha insistido en que lo primero es defender los intereses de Cantabria, y luego la Constitución y las leyes. "Mientras no se pongan en duda estas cuestiones, estamos dispuestos a apoyar. No hay líneas rojas en ese sentido", ha dicho.