Militares de Sudán dicen que la negociación conducía a un régimen totalitario

Jartum, 5 jun (EFE).- El vicepresidente de la junta militar que gobierna Sudán, Mohamed Hamdan Daqlo, afirmó hoy que las negociaciones con la oposición civil, rotas por el Ejército, se habían desviado y conducían a un nuevo "régimen totalitario".

"Las negociaciones con las fuerzas políticas se salieron de su camino. Hemos salido de un régimen totalitario y estábamos dirigiéndonos hacia un régimen aún más totalitario", declaró Daqlo a periodistas.

Daqlo, uno de los hombres fuertes del actual Gobierno transitorio de Sudán, aseguró que la junta militar no pretende gobernar y solo es la "garantía" de la estabilidad hasta que se celebren elecciones.

"El Consejo Militar no viene para gobernar y no tiene disposición de gobernar, pero es la garantía durante el periodo transitorio, porque no hay Gobierno", dijo Daqlo.

La junta militar rompió este martes todos los acuerdos alcanzados con la oposición para la formación de un Gobierno transitorio y anunció la convocatoria de elecciones anticipadas, en un plazo máximo de nueve meses, mientras las fuerzas de seguridad han reprimido con violencia a los manifestantes, causando decenas de muertos.

En declaraciones a la televisión Al Arabiya, el vicepresidente aseguró que en esas elecciones no podrá concurrir el Partido del Congreso Nacional, formación del expresidente Omar al Bashir, derrocado por los militares el pasado 11 de abril.

"Las próximas elecciones serán imparciales y justas y sin la participación del Partido del Congreso Nacional", declaró Daqlo en un mensaje escrito.

El presidente de la junta militar, Abdelfatah Burhan, manifestó hoy su disposición a "dialogar" con todas las fuerzas políticas del país, un día después de haber roto todos los acuerdos suscritos con la oposición.

"Abrimos nuestras manos blancas al diálogo con todas las fuerzas políticas en el país en interés de Sudán", destacó el presidente de la junta militar en un discurso televisado.

Burhan reiteró su "lamento" por los muertos y heridos en el desalojo a tiros de la acampada opositora del centro de Jartum, ocurrido el lunes.

El Comité Central de Médicos, un sindicato opositor, afirma que al menos 60 personas murieron y 326 están hospitalizadas por el asalto a la acampada y la represión contra opositores desde entonces.

Los militares sudaneses irrumpieron a tiros en la mañana del lunes en la acampada que se mantenía desde hace dos meses en Jartum y atraía a miles de personas todos los días para protestar en demanda del tránsito a un Gobierno civil.

La acampada, epicentro de la revolución que llevó al derrocamiento de Al Bashir, fue destruida por completo por los militares, según denunció la oposición.

Después del asalto, los militares han cortado las comunicaciones, el internet y la emisión de todas las cadenas de radio de la capital.

Los manifestantes han colocado barricadas en las principales avenidas de Jartum y las fuerzas de seguridad han tratado de desmontarlas en algunos puntos.