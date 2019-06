Míchel asegura que llega al Huesca con "mucha ilusión y compromiso"

Huesca, 5 jun (EFE).- "Mucha ilusión y compromiso" y con el objetivo de "hacer un buen trabajo" aterriza en la SD Huesca Miguel Ángel Sánchez Muñoz "Míchel" en su presentación oficial como nuevo entrenador del equipo para la temporada 2019-2020.

"Desde el primer minuto que hablé con el Huesca me trasmitieron confianza y vengo con mucha ilusión y compromiso para hacer un gran año y para que tengamos éxitos", ha manifestado.

Para el nuevo técnico de la entidad azulgrana, el objetivo no es directamente el ascenso sino "ilusionar a la gente y que vean un equipo competitivo, que lucha y que juega bien y tenemos confianza que todo esto se pueda conseguir".

El acuerdo entre Míchel y la SD Huesca para sentarse en el banquillo oscense fue rápido, aunque se ha demorado diez días tras producirse la operación Oikos por amaños en el fútbol español y que desencadenó, entre otras cosas, la dimisión del presidente, Agustín Lasaosa.

"Fue una semana de reuniones pero la confianza que me mostraron no me hizo dudar y se ha retrasado el momento de la presentación pero sabía que el Huesca no tenía nada que ver con esto", ha comentado.

Míchel es consciente de que en Huesca afronta como profesional una nueva aventura porque es la primera vez que va a estar fuera del Rayo Vallecano.

"Tengo una etiqueta pero tengo un reto para ver lo que puedo hacer fuera de casa, y agradezco de corazón que la gente me haya acogido bien, y aunque firmo por una temporada si estoy a gusto en los sitios soy continuista y ojalá esté mucho tiempo",ha afirmado.

Junto a Míchel llegan el segundo entrenador Salvador Fúnez y el preparador físico David Porcel, con los que confía en desarrollar una buena labor y conseguir éxitos. "Tenemos que estar todos unidos porque la Segunda División es muy larga y hay mucha igualdad y pedimos unión para este proyecto", ha subrayado.

Por otro lado, el director deportivo de la SD Huesca, Rubén García, ha comentado que las negociaciones para el regreso del vasco Míkel Rico están "muy avanzadas", y ahora están centrándose principalmente en la contratación de un portero y un central como principales puestos a cubrir en una plantilla que se pretende que esté compuesta por unos 23 futbolistas para conformar un equipo que tenga "alma y carácter".