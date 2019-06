Kepa: "Si tengo la oportunidad de ser titular, estoy preparado"

Las Rozas , 5 jun .- Kepa Arrizabalaga, portero español del Chelsea, aseguró que el debate de la portería que se vive en la selección española con un David de Gea con el que mantiene una gran relación, es cosa de la prensa pero dejó claro que si es el elegido para ser titular, está "preparado".

"Es un debate que se habla en la prensa pero más allá de eso, en la selección somos tres porteros que venimos a todas las convocatorias desde que está Luis Enrique como seleccionador. Todos queremos jugar, entrenamos fuerte y luego es el entrenador el que decide", aseguró en rueda de prensa.

"Todos los que estamos aquí estamos preparados para ser titulares. Yo estoy con confianza, he tenido mucha continuidad este año en el Chelsea. Si tengo la oportunidad de ser titular, estoy preparado", añadió.

Kepa sabe como es el mundo del fútbol, acostumbrado al elogio y también a las críticas que defendió son demasiado duras en ocasiones con los futbolistas, como ha vivido De Gea. "En el fútbol hoy en día hay que saber convivir con el halago y la crítica, es verdad que a veces son desmesuradas las críticas. Yo no presto demasiada atención, ni escucho ni leo nada".

Y expuso que mantiene una gran relación con De Gea, con quien compite por la titularidad en la portería de la selección española. "Nuestra relación es muy buena. Llevamos años trabajando juntos y este año nos hemos enfrentado en Inglaterra y hablamos en momentos puntuales por teléfono. Tenemos una relación fluida".

Centrado en los dos próximos partidos de España, Kepa destacó los peligros que encaran. "Son partidos con diferente nivel pero con un perfil bastante parecido entre Suecia e Islas Feroe. Suponemos que Suecia será más difícil pero las condiciones que encontraremos en Islas Feroe, sobre todo un campo artificial en el que no estamos acostumbrados a jugar, va a dificultar más el partido".

Por eso, insistió en que deben "salir concentrados y no menospreciar al rival", para conseguir un pleno de puntos que acerque la presencia en la Eurocopa 2020. "Son dos partidos importantes después de una larga temporada. No vienen en el mejor momento pero para nuestro objetivo son claves y así los tenemos que enfocar".

Aclaró Kepa que su relación con Sarri tras el incidente que tuvieron en un partido, volvió a ser como antes. "Han pasado varios meses, esa semana fue un chaparrón para mí, obviamente es un día del que no estoy orgulloso. Aprendí, pedí perdón y desde el día siguiente nuestra relación fue muy buena, como lo era antes. Hemos seguido teniendo confianza y ha sido una temporada muy positiva".

Por último, valoró su primera temporada en el fútbol inglés con el Chelsea. "Ha sido un paso adelante en mi carrera en todos los sentidos, tener que adaptarme a otro fútbol y otro país, otra manera de jugar. He notado un cambio al ser más físico y directo, que permite más el contacto. El juego del Chelsea no es del Athletic y he tenido que adaptarme pero ha sido un año muy bueno, hemos conseguido los objetivos marcados al inicio de temporada y ha sido muy positivo".