Un investigado y un detenido por chantajear con fotos sexuales a adolescente

Zamora, 5 jun (EFE).- La Guardia Civil de Zamora ha investigado a un menor y ha detenido a un hombre, vecinos ambos de la provincia de Alicante, por chantajear a una adolescente zamorana de trece años a la que presuntamente amenazaron con difundir fotos sexuales que les había enviado.

Los supuestos autores de la extorsión están acusados de delitos contra la intimidad y derecho a la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio y descubrimiento y revelación de secretos, según ha informado este miércoles la Guardia Civil de Zamora en un comunicado.

Los agentes esclarecieron el caso tras la denuncia interpuesta por una menor de la comarca zamorana de Benavente que sufría una extorsión por parte de personas que le chantajeaban bajo amenazas de publicar en las redes sociales o enviar a otras personas imágenes intimas de carácter sexual de la víctima.

Las fotografías, que la propia víctima había enviado al supuesto extorsionador, sirvieron para amenazar tanto a la víctima como a otros familiares de ella.

La investigación llevó a los agentes de la Guardia Civil de Zamora a desplazarse hasta Alicante, donde tras realizar un registro en un domicilio, se procedió a la detención de una persona mayor de edad y a la investigación de un menor, como supuestos autores de los delitos.

En el registro domiciliario se incautaron medios informáticos que, junto a las diligencias instruidas, ya han sido puestos a disposición del juzgado de guardia en Zamora.

Ante este caso y para prevenir delitos de este tipo, la Guardia Civil ha recomendado en el uso de las redes sociales no aceptar solicitudes de amistad de desconocidos, no enviar imágenes a personas que no se conozcan personalmente, no aceptar regalos o tener cuidado con las aplicaciones que se instalan.

Del mismo modo, el instituto armado ha recomendado desconectar la geolocalización de las fotos, no enviar imágenes sexuales y no publicar imágenes de otras personas sin consentimiento.