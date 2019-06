UGT insta a Inspección de Trabajo a actuar de oficio por el registro horario

Oviedo, 5 jun (EFECOM).- El secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha instado este miércoles a la Inspección de Trabajo a que actúe de oficio, sin necesidad de denuncia previa de un trabajador, para que las empresas cumplan la ley que obliga a tener implantado el registro horario desde mayo pasado.

No hace falta la denuncia de un trabajador para que la administración actúe, ha explicado, y ha añadido que la ley es muy clara al fijar como tope el pasado 12 de mayo para que la normativa se aplique en todas las empresas por lo que, a su juicio, "no caben excusas" para no implantar el registro horario.

Sin embargo, ha subrayado, eso no significa que se pretenda "meter presión" a las empresas sino controlar esos millones de horas extraordinarias que se realizan en España y que conducen según él a la precariedad laboral.

A medida que el registro horario se vaya implantando, ha dicho, se podrá constatar cómo se va reduciendo la precariedad y la cifra de horas extraordinarias que se producen en todos los sectores, ya que actualmente se dan "un número exagerado" de empleados que hacen horas extraordinarias que "no harían falta y que además no cobran".

El registro horario, al determinar el número real de horas de trabajo, permitirá en su opinión un cierto equilibrio en el mercado laboral que puede permitir generar empleo en la medida que se reduzcan las horas extraordinarias que se producen.