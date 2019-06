Los holandeses Van Dijk y Wijnaldum, preparados para jugar contra Inglaterra

Redacción deportes, 5 jun (EFE).- Los futbolistas del Liverpool Virgil van Dijk y Georginio Wijnaldum están preparados para participar en el once inicial del Holanda-Inglaterra de este jueves, en la semifinal de la Liga de las Naciones, a pesar de jugar hace cuatro días la final de la Liga de Campeones con el Liverpool.

El entrenador de Holanda, Ronald Koeman, dijo este miércoles en rueda de prensa que ha hablado con ambos jugadores y "dicen que se sienten bien", por lo que serán titulares "si todo va bien en el último entrenamiento".

"Cuando ganas no te cansas", añadió el técnico sobre Van Dijk y Wijnaldum, que se incorporaron este lunes a la concentración de Holanda en Portugal, dos días después de conquistar la Liga de Campeones.

Koeman no quiso dar más pistas sobre qué futbolistas saltarán como titulares este jueves contra Inglaterra. "Tenemos varias opciones y tendré que decepcionar a algunos jugadores, pero eso no es difícil. Es mi trabajo, de lo contrario, no sería entrenador", explicó.

El técnico volvió a expresar su satisfacción por el nivel de sus hombres en los entrenamientos a pesar de la larga temporada que han tenido y aseguró que "hay un buen espíritu entre los muchachos".

Koeman se estrenó como seleccionador de Holanda con una derrota ante Inglaterra (0-1) en marzo del año pasado, un encuentro que espera que sea muy diferente al de este jueves porque en aquel momento el equipo "no estaba al nivel" al que está ahora.

Asímismo, alabó a los ingleses y dijo que la escuadra comandada por Gareth Southgate "es muy fuerte tanto física como tácticamente".

"No es casualidad que Inglaterra ocupe el cuarto lugar en el ránking mundial, los veo como un gran rival en la Eurocopa del próximo año", añadió.

Preguntado por unas declaraciones de Declan Rice, en las que el jugador inglés dijo que su equipo debería parar al centrocampista holandés Frenkie de Jong "con un poco de juego sucio", Koeman respondió que no creía "que usara esas palabras" y que, en cualquier caso, "eso ya no es posible debido el VAR".

El ganador del Holanda-Inglaterra se enfrentará este domingo en la final de la Liga de las Naciones al vencedor del Portugal-Suiza, que se juega este miércoles.