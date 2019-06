Four Seasons prevé abrir su hotel de Canalejas a finales de año

Madrid, 5 jun (EFECOM).- La cadena hotelera de lujo Four Seasons tiene previsto abrir a finales de este año su primer hotel en España, que se ubica en el emblemático Centro Canalejas de Madrid, y para el que prevé contratar de forma estable a cerca de 400 personas.

Como paso previo a la apertura de las puertas, la firma canadiense ha nombrado a director general del hotel (Four Seasons Hotel and Private Residences Madrid) a Christoph Schmidinger, que desde 2014 y hasta la fecha ejercía como director general del Four Seasons de Hong Kong y vicepresidente regional para Asia.

Según ha señalado Schmidinger, el hotel se convertirá en un icono de la ciudad que contribuirá a posicionar a la capital de España en el segmento del turismo de lujo. Asimismo, ha puesto de manifiesto la entrada en una ciudad clave y en un destino de referencia para los turistas internacionales de lujo.

El hotel, que incluirá 200 habitaciones y 22 viviendas privadas de lujo, forma parte de Centro Canalejas Madrid, un proyecto de uso mixto que ocupa 50.000 metros cuadrados en el corazón de la capital de España, que albergará también Galería Canalejas, un espacio comercial y gastronómico de lujo de 15.000 metros cuadrados.