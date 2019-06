De Gea: "Estar en la selección es un sueño hecho realidad"

Las Rozas , 5 jun .- David de Gea, portero español del Manchester United, mostró la ilusión que sigue manteniendo por ser internacional al asegurar que "estar en la selección es un sueño hecho realidad" y su gran ilusión desde sus inicios.

"Ningún futbolista se imagina llegar donde estoy yo hoy. A niveles profesionales es muy difícil porque llegan muy pocos. Poder estar en la selección española es un sueño hecho realidad, algo increíble que sueñas desde pequeñito, así como jugar en los clubes que he jugado. Siempre agradecido y a seguir hacia adelante", dijo a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

De Gea recordó su infancia, "siempre jugando al fútbol" y como antes de parar goles prefería meterlos. "Me gustaba jugar de delantero además que de portero. Al final todos los niños quieren marcar goles y disfrutar del fútbol, pero al final mi padre era portero y marcó que a día de hoy lo sea".

El mejor consejo de su padre desveló que fue "que trabajara mucho" y dedicase todo su tiempo "al fútbol". De Gea no tuvo un único portero en el que se fijó para aprender. "No tenía ningún prototipo de portero. Me fijaba en muchos, siempre iba detrás de las porterías a los estadios y cada portero tiene algo especial. Puedes aprender de todos".