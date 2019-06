España intensifica el trabajo con dos horas y media de sesiones

Las Rozas , 5 jun .- La selección española completó este miércoles una doble sesión de trabajo en La Ciudad del Fútbol, con un total de dos horas y media con un entrenamiento intenso matinal y táctico vespertino, en el que Robert Moreno va definiendo el primer equipo titular que se medirá el viernes a Islas Feroe.

Recuperado el tono físico perdido tras el parón, los internacionales españoles trabajaron en una doble sesión exigente con todo el grupo a disposición del técnico que dirige todo ante la ausencia de Luis Enrique Martínez por su grave problema familiar.

Por la mañana, entrenamiento con balón en todos los ejercicios de posesión y presión, el ensayo de acciones ofensivas y partidos en reducidas dimensiones. En la sesión vespertino la táctica tomó protagonismo para ensayar situaciones clave ante un rival que se encerrará en su terreno de juego, juntará líneas e intentará reducir espacios como Islas Feroe.

El cuerpo técnico aún no ha comunicado a los jugadores el once del viernes. Todo apunta a que no habrá debate en la portería y seguirá siendo titular David de Gea; que se producirá el regreso de Dani Carvajal al lateral derecho, ausente desde septiembre de 2018 y que Jordi Alba se mantendrá en el izquierdo con Sergio Ramos e Iñigo Martínez como pareja de centrales.

Con Sergio Busquets al mando se buscan acompañantes en la dirección, con muchas opciones para Dani Parejo con jugadores ofensivos en adelante y numerosas opciones. Isco, Marco Asensio, Sergi Roberto, Rodrigo, Iago Aspas y Morata deben repartir los cuatro puestos restantes.

Fue el último día de entrenamientos en La Ciudad del Fútbol antes de viajar a las Islas Feroe. El jueves espera madrugón a los internacionales, que a las 10:10 partirán en su vuelo chárter, de menor capacidad, y se espera la llegada a las 12:30 hora local (una menos que en España).

Desde las 18:15 comparecerán en rueda de prensa Robert Moreno y Dani Parejo en el estadio Trosvollur y las 19:00 horas arrancará el último entrenamiento en el escenario del partido, el único momento que tendrán los internacionales españoles para probar el césped artificial en el que jugarán el tercer partido de clasificación a la Eurocopa 2020.