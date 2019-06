El Congreso deja en manos del grupo popular la relación con sus contratados

Madrid, 5 jun (EFE).- El Congreso de los Diputados deja en manos de los grupos las relaciones con su personal contratado por tratarse de una actuación que realizan en el ejercicio de su "autonomía organizativa y funcional" dentro de la Cámara, según la resolución de un informe solicitado por el PP.

El grupo popular realizó el pasado 16 de mayo esta consulta administrativa a la Mesa del Congreso, tras acabar la pasada legislatura, para "definir la naturaleza jurídica de los grupos" en relación con las relaciones contractuales que puedan realizar, como las laborales.

Según ha informado este miércoles la Cadena Ser, el PP ha empezado a despedir a sus trabajadores en el Congreso y el Senado, en concreto a seis que estarían siendo considerados como "eventuales" pese a tener contrato fijo, y a alguno de ellos no se le ha permitido la entrada en la Cámara Baja.

El PP asegura que "no se les ha despedido" y ha explicado que son trabajadores que se encontraban en excedencia y quieren su reincorporación al grupo popular. Al estar en esta situación no pueden acceder al puesto de trabajo, ya que no están dados de alta en la Seguridad Social, especifican fuentes del partido.

Por su parte, la respuesta de los servicios jurídicos de la Cámara Baja es que ésta "es ajena a las relaciones de los grupos y el personal contratado por los mismos", por tratarse de "una contratación celebrada por el grupo en ejercicio de su autonomía organizativa y funcional, que la Cámara ni conoce ni controla".

El informe fue solicitado antes de esta legislatura y ha sido presentado en la Mesa del Congreso, durante la reunión de este mediodía, aunque no se han entrado a analizar el contenido del mismo, según ha explicado la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, en la rueda de prensa posterior.

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor (PP) tampoco ha entrado a hablar sobre el contenido de este informe referido a la cuestión de los "recursos humanos", ha especificado, y se ha remitido al grupo parlamentario.

Pastor, como representante del la Mesa, se ha limitado a señalar que le corresponde al grupo realizar los comentarios al respecto una vez que analice el contenido.