Comité Sidenor, indignado ante el anuncio de la venta de acciones de Sodercan

Santander, 5 jun (EFECOM).- Los sindicatos de Sidenor aseguran que se sienten "indignados y defraudados" ante el anuncio de la venta de las acciones de Sodercan en la planta de Reinosa y han exigido una reunión con el presidente de Cantabria en funciones, Miguel Ángel Revilla, y la empresa pública para que aclaren su postura.

En su comunicado conjunto, afirman que son "conocedores y sufridores durante más de 20 años de las artimañas" del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, pero que no creían que Revilla y Sodercan "se iban a prestar a ser comodines de Sidenor".

El grupo Sidenor anunció este martes que ha acordado con el Gobierno de Cantabria la recompra del 24,9 por ciento que Sodercan adquirió de Sidenor Forgings & Castings y que posteriormente será vendida al grupo germano-americano NFL.

Sin embargo, Revilla ha dicho hoy que el Gobierno y la empresa pública no han estudiado todavía la oferta, que en principio considera una buena noticia, aunque ha insistido en que Sodercan y el Ejecutivo estudiarán "si se vende esa participación o no se vende". "Pero ahora no hay mas que eso", ha apostillado.

El comité ha informado a Efe de que ha convocado a los trabajadores a una asamblea este jueves, a las 13.30 horas.

"No hay excusa ni explicación técnica para argumentar que, después de duras y tensas negociaciones entre la plantilla de Sidenor y la dirección, se llegue a un preacuerdo en materia de garantías socio laborales, sea ratificado por la mayoría de los trabajadores y dos horas más tarde el presidente del Gobierno de Cantabria anuncie de la mano de la dirección de la empresa que abandona a la plantilla a su suerte y sin ninguna garantía industrial de futuro", dicen los sindicatos en su comunicado.

El comité de empresa acusa a Revilla y a la directora general de Sodercan, Iciar Amorrortu, de "mentir en persona al comité, a la plantilla y a la comarca de Campoo", tras recordarles que en varias reuniones y públicamente "han manifestado que nunca tomarían decisiones sin contar con el visto bueno de los trabajadores y sus representantes".