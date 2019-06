La CNMV advierte de dieciséis chiringuitos de Bélgica y Reino Unido

Madrid, 5 jun (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este miércoles de dieciséis entidades de Bélgica y del Reino Unidos que carecen de autorización para prestar servicios de inversión, de acuerdo con un comunicado del organismo supervisor.

La CNMV ha recibido el aviso de ocho entidades sin permiso para operar en el mercado financiero de la autoridad belga Financial Services and Markets Authority (FSMA) y otros tantos de la británica Financial Conduct Authority (FCA).