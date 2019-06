Clerc: "Si me hubieran dejado elegir hubiera sido acabar el ciclo así"

Pamplona, 5 jun (EFE).- El lateral catalán Carlos Clerc, en su despedida como jugador de Osasuna, ha asegurado que si le hubieran dejado elegir cómo acabar un ciclo "hubiera elegido esto, campeones y en Primera".

Tras confirmarse oficialmente que no continuará la próxima temporada en el Osasuna, se ha despedido en una rueda de prensa en la que ha agradecido al club, a sus compañeros, a los trabajadores y a los aficionados, el trato recibido durante las tres temporadas en las que ha vestido la camiseta rojilla.

En su comparecencia ha estado acompañado por el director deportivo, Braulio Vázquez, quien le ha dado las gracias. "Nos comentó que no iba a continuar y le pedí que defendiera este club hasta el final. Él me dijo que lo único que tenía en mente entonces era estar en la Plaza del Castillo y lo ha cumplido. Se va el mejor lateral de Segunda División", ha asegurado Vázquez.

"Creo que debía estar aquí para agradecer. Este club me ha dado todo bueno y qué menos que estar aquí para dar las gracias. Gracias por darme la oportunidad hace tres años de competir en la máxima categoría. Espero haber devuelto toda esa confianza", ha sostenido Clerc, según recoge el club en su web.

En sus agradecimientos ha tenido presente "a toda la ciudad, a toda su gente, a los aficionados, que nos han tratado maravillosamente siempre tanto a mí como a mi familia. Siempre han tenido una buena palabra y un buen gesto incluso en los momentos malos".

"De verdad que es una cosa difícil de encontrar en el mundo del fútbol y desde aquí les pido que no cambien porque son el hecho diferencial, son lo que hace que Osasuna sea un club diferente. Uno de los motivos de la marcha no va a ser no estar a gusto aquí. Es imposible que un jugador esté a disgusto aquí", ha comentado.

No ha olvidado a la gente con la que ha compartido el día a día, "a la gente de prensa, al director deportivo, a vosotros (los medios de comunicación) que siempre os habéis portado fenomenal conmigo, compañeros, utilleros, gente de limpieza, gente de oficinas, no me quiero dejar a nadie. Todos los que hacen que este club sea una familia y lo más duro de irse de aquí es dejar a toda esta gente atrás".

Clerc ha insistido en que lo que han vivido ha sido "muy bonito" y en ese sentido ha afirmado que sus compañeros le han hecho vivir "la mejor temporada" de su vida, lo han dado todo por él y "han hecho de esto una gran familia".

"A partir del 30 de junio tendréis un rojillo más apoyando porque así lo siento", ha afirmado el lateral que tendrá la oportunidad de despedirse de la afición el sábado levantando la copa de campeón de LaLiga 123 y deja al club en Primera División.

"Si me hubieran dejado elegir cómo acabar un ciclo en este club sería de esta manera. No ha podido salir mejor. Me voy contento y orgulloso. Dejo al club con un título y con el objetivo de estar en Primera conseguido, dejo a mis compañeros en Primera y me puedo despedir de vosotros hoy y de los aficionados el sábado en el partido", ha finalizado.