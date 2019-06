Boris Johnson alerta de la extinción de los conservadores si no hay "brexit"

Londres, 5 jun (EFE).- El exministro de Exteriores británico Boris Johnson ha alertado de la "potencial extinción" del Partido Conservador si el Reino Unido no abandona la Unión Europea (UE) el próximo 31 de octubre, informaron este miércoles los medios locales.

Johnson es uno de los once candidatos oficiales a suceder a la primera ministra, Theresa May, que dimitirá este viernes en el liderazgo de esa formación y al frente del Gobierno.

En un encuentro privado celebrado anoche en una sala de los Comunes con un grupo de diputados de su partido, que organizó el Grupo One Nation, el político prometió que él sería capaz de materializar la desconexión entre Londres y Bruselas, y evitar así la "potencial extinción" de los Conservadores.

En ese marco, también la exportavoz de los Comunes Andrea Leadson, otras de las aspirantes a reemplazar a la "premier", indicó que un nuevo retraso en la marcha de este país del bloque comunitario podría "suponer el final" del partido tory.

La advertencia del que fuera ministro de Exteriores de este país llegó después de la publicación de un documento elaborado por el Grupo euroescéptico de Investigación (ERG), en el que se pedía a los candidatos a primer ministro que abandonaran el Acuerdo de Salida de May y la Declaración política, y aceleraran los preparativos para un escenario sin consenso.

En esa reunión, a la que asistieron más de ochenta parlamentarios, Johnson también descartó la celebración de unas elecciones generales.

"Tenemos que darnos cuenta de la profundidad de los problemas a los que nos enfrentamos. A menos que sigamos adelante y lo hagamos -ejecutar el 'brexit'-, se nos castigará durante mucho tiempo", alertó.

El también exalcalde de Londres enfatizó que "existe una opción muy real entre ejecutar el 'brexit' y la potencial extinción de este gran partido".

Boris Johnson se considera el favorito entre los aspirantes a suceder a May, quien dejará el cargo el próximo día 7 al no haber sido capaz de sacar al país del bloque comunitario, por no lograr el respaldo necesario a su acuerdo con Bruselas.