Bilbao presentará sus primeras campañas a un año de la Eurocopa en San Mamés

Bilbao, 5 jun (EFE).- El Comité Organizador de la sede de Bilbao para la Eurocopa 2020, que tendrá en San Mamés uno de los doce escenarios de la competición, presentará el próximo miércoles "las directrices de varias campañas" para el evento que se celebrará dentro de un año.

En el acto, enmarcado en la campaña de UEFA "One Year To Go" y que tendrá lugar en la sala de prensa de 'La Catedral', se dará a conocer la identidad de los embajadores de la Real Federación Española de Fútbol en la competición.

Según detalló la propia RFEF, serán dos exinternacionales "que han defendido la camiseta de la selección española masculina en algún momento de la historia" y uno de ellos estará "intrínsecamente vinculado al Athletic Club".

También se explicarán en esa comparecencia "los pormenores sobre la primera fase de la venta de entradas", que se desarrollará entre el 12 de junio y el 12 de julio de este año, y se darán a conocer "las directrices del programa de voluntariado de la Euro 2020", tanto para Bilbao como para el resto de sedes.

San Mamés acogerá cuatro partidos de esta Eurocopa, tres de ellos del Grupo E de la competición, en el que estará España si consigue clasificarse.

Los tres primeros serán de la Fase de Grupos -los días 15, 20 y 24- y el último de ellos, el 28 de junio, corresponderá a los octavos de final.