CC no apoyará a Sánchez si pacta una coalición o un programa con Podemos

Madrid, 5 jun (EFE).- La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha dejado claro que en ningún caso apoyará ni votando a favor ni con una abstención la investidura de Pedro Sánchez si pacta una coalición con Podemos o llega a algún tipo de acuerdo programático.

Sí está dispuesta, en cambio, a sentarse con el PSOE para garantizar la gobernabilidad en el caso de que Sánchez opte por un Ejecutivo en minoría sin conexiones con el partido de Pablo Iglesias.

Eso es lo que le ha trasladado al rey en la reunión que ha mantenido con el monarca en el Palacio de la Zarzuela dentro de la ronda de consultas que el monarca está llevando a cabo con las fuerzas parlamentarias de cara a la investidura, ha explicado Oramas en una rueda de prensa en el Congreso.

También se ha mostrado crítica con el hecho que esta ronda de consultas se haya iniciado por primera vez sin un mínimo contacto previo por parte del probable candidato a la investidura o de su entorno.

"En los once años que llevo, esto no había sucedido nunca: es la primera vez que no ha tenido interés, no digo ya Sánchez, sino una vicepresidenta o una portavoz parlamentaria" en propiciar un acercamiento antes de la ronda, ha lamentado.

Oramas ha desvinculado totalmente la posición de CC (dos escaños) ante la investidura de las negociaciones que se están llevando a cabo en Canarias para formar gobierno porque no hay posibilidad de pactar nada puesto que o gobierna el PSOE o lo hace CC y, por tanto, la decisión depende de otras fuerzas políticas.

Ha insistido en que no hay opción posible de respaldar al PSOE si pacta con Podemos porque no comparten con la formación morada ni su modelo social, económico ni tampoco fiscal, y además ha recordado que es un partido que ha dicho que "hay que exterminar a CC" e Iglesias ha llegado a afirmar que la representación de Canarias en el Congreso "era una vergüenza".

Durante la rueda de prensa ha salido el tema de Venezuela, que para los canarios es la novena isla y ha señalado que "las políticas podemitas han llevado a Venezuela a lo que es hoy. Es nuestra gente, lo están pasando mal".

A este país "no le conviene un gobierno del PSOE con Podemos", ha recalcado la diputada canaria, que ha aprovechado para reprochar a Sánchez que les "engañara" hace diez meses al afirmar que si se abstuvieron en la moción de censura fue porque quisieron darle un voto de confianza pero ni cumplió el Estatuto Canario ni el Régimen Económico y Fiscal.