Aitor Elizegi:"El asunto de los amaños es triste, es un hecho gravísimo"

Madrid, 5 jun (EFE).- Aitor Elizegi, presidente del Athletic Club, afirmó hoy en Madrid tras recoger del Club Estudiantes el Premio Valores de cantera que los presuntos amaños de partidos en la liga de fútbol "son gravísimos y causan tristeza" y recalcó que "el deporte y la trampa tienen que estar disociados".

"Se trata de un momento triste. Todos los clubes y deportistas estamos implicados en la imagen que tiene en una competición en la que intervenimos todos y está en juego el prestigio de algo tan bonito como es el deporte. Hoy hemos hablado de deporte y valores, y entre ellos está el esfuerzo para conseguir los fines, pero sin atajos".

La "Operación Oikos" que investiga los posibles amaños de partidos en el fútbol español, ha producido "tristeza" en el presidente del Athletic, quien aboga por el trabajo y el compromiso "para vencer y desarrollarse como persona".

"Es un tema que me causa tristeza, hay que volver a recuperar el prestigio del deporte con jornadas como las de hoy, volver a apostar por lo fundacional, potenciar la tensión del trabajo diario, del compromiso".

Preguntado sobre su posición como presidente si un jugador de su club se viera implicado en una trama semejante, Elizegi dejó claro que las trampas y el deporte no se deben juntar en el mismo camino.

"Mi mensaje es claro: el deporte y el amaño y la trampa tienen que estar disociados. No soy juez pero solo hay un camino en el deporte. Ante estos hechos gravísimos lanzo un mensaje para no atajar por un resultado, los valores son otros".

Tras recibir el Premio a los valores de cantera en la V Gala Todos somos Estudiantes por parte del club madrileño de baloncesto, Elizegi mostró su agradecimiento.

"Para mi es un orgullo este premio. Con el Estudiantes nos une lo mas importante, un sueño común, la apuesta por los nuestros. Intentamos hacer posible que los hijos de nuestros aficionados se conviertan en deportistas, incluso en profesionales. Cuando ese sueño se cumple cerca de casa es además economía circular, también una verdad, un entronque, familia. Así se redondea el entorno del sueño de un deportista".

Elizegi comentó que su club ficha todos los años, "pero en el Bilbao Athletic, en Lezama, en Bizkaia, y en el territorio cercano".

El presidente del Athletic no descartó fichar a "alguno que ha estado en la cantera y que tenga ganas de volver, ya que los que se hicieron en esta casa saben que siempre tienen las puertas abiertas".

No obstante, Elizegi no se refirió a la posibilidad de recuperar a Fernando Llorente, ya que su equipo "está bien de nueves y espero que alguno de ellos tenga el don del gol, que también es importante en este deporte".

Elizegi dejó claro quién es el jugador número 1 del Athletic Club.

"La afición del Athletic no es el jugador número 12, es el número 1. No tenemos mejor fichaje posible, eso si que no podríamos ficharlo de ninguna manera. Con ningún talonario encontraría 46.000 socios de este nivel, tenemos en la grada el mejor equipo del mundo".