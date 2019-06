El Valencia no contará con Matt Thomas en semifinales ante el Real Madrid

Valencia, 4 jun (EFE).- El Valencia Basket no contará en las semifinales de la Liga ACB ante el Real Madrid con el escolta estadounidense Matt Thomas, que lleva varias semanas lesionado y todavía no está recuperado para regresar al equipo.

"No contamos con él. No está para coger ritmo y aunque ha mejorado, no se encuentra en condiciones. Con los doce que estamos iremos a muerte con ellos", explicó Jaume Ponsarnau, técnico del Valencia.

El entrenador catalán desveló también que en el tercer choque de los cuartos de final ante el Unicaja "Mike Tobey se ha hecho daño en el hombro, aunque parece que el golpe no va a repercutir en su estado".