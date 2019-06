PSOE-A cree que Vox está haciendo un "paripé" y habrá acuerdo de presupuestos

Sevilla, 4 jun (EFE).- El PSOE-A cree que Vox está haciendo un "paripé" al anunciar la presentación de una enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos de Andalucía, y que lo ha hecho para tener "foco mediático" porque "buscan permanentemente titulares para que se hable de ellos".

"El propio (Santiago) Abascal ha dicho que, entre susto y muerte, la cosa se queda en susto, como siempre en ellos", ha dicho en una rueda de prensa la portavoz parlamentaria de Igualdad, Soledad Pérez.

La dirigente socialista ha respondido de esta forma al ser preguntada si su partido presentará también una enmienda a la totalidad, lo que supondría devolver al Gobierno el proyecto de presupuestos con los votos de Vox, el PSOE y Adelante Andalucía.

"No pongan el foco en el PSOE, el foco está en (Santiago) Abascal y en Vox, que están haciendo un paripé", ha insistido tras asegurar que el partido de ultraderecha "amaga, pero no hace sangre".

Así, ha sostenido que Vox es "cómplice" del PP y Ciudadanos y "no hay sangre entre ellos, tienen el mismo ADN", con lo que no cree que se vaya a dar el supuesto de que no se aprueben los primeros presupuestos del nuevo Gobierno andaluz.

Ha asegurado que Vox se cree el "ombligo" del Parlamento y ha reiterado que "busca permanentemente titulares", lo que "le viene muy bien" al Gobierno andaluz y a su presidente, Juanma Moreno, ya que así no se habla de los presupuestos "antisociales".

"Están encantados con la ultraderecha", ha sentenciado.

Respecto a la posición del PSOE en el debate de totalidad, ha dicho que cuando terminen de analizar de forma "rigurosa" las cuentas informarán de su decisión, lo que se producirá en las próximas horas.

"Somos un partido de gobierno, no vamos a ser frívolos haciendo anuncios para conseguir un titular", ha recalcado Pérez, quien ha añadido que "lo que nos pide el cuerpo se lo pueden ustedes imaginar, pero tenemos la mente fría y estamos analizando con muchísimo rigor el presupuesto porque somos gente responsable y Andalucía no se conquista con titulares".