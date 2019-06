Merkel reitera su intención de seguir al frente del Gobierno de coalición

Berlín, 4 jun (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, dio a entender nuevamente hoy, con un comentario en tono de broma, su intención de seguir al frente del Gobierno a pesar de la nueva crisis que enfrenta la gran coalición tras la dimisión de ya exlíder socialdemocrata Andrea Nahles.

En un discurso con motivo de la conferencia anual del Consejo para el Desarrollo Sostenible, Merkel quiso agradecer el trabajo al frente de este organismo de su presidenta, Marlehn Thieme, cuyo mandato finalizará en noviembre próximo.

"Todavía no ha llegado el día de los agradecimientos, porque usted estará en el cargo hasta noviembre. pero no nos volveremos a ver en un acto de este tipo, por usted, no por mí, eso lo quiero decir claramente", dijo la canciller, cuyas palabras fueron recibidas por el público con aplausos y carcajadas.

La canciller se refirió a los resultados de las elecciones europeas, en los que el tema de la crisis climática fue "muy determinante" en Alemania, y reconoció la necesidad de "respuestas políticas y hechos concretos".

En esos comicios los conservadores perdieron como primera fuerza más de seis puntos, los socialdemócratas se desplomaron a mínimos históricos y los verdes se vieron catapultados al segundo lugar, doblando sus votos de 2014.

La tarea de los políticos, dijo Merkel, es "lograr siempre y una y otra vez la cohesión de la sociedad para no tener como consecuencia grandes polarizaciones y resultados que de seguro no mejoran la capacidad de acción", dijo.

Merkel señaló que el concepto de sostenibilidad "todavía no ha encontrado su lugar de manera natural en el lenguaje coloquial" y subrayó que el cambio es necesario en nuestro estilo de vida en su conjunto.

Según la canciller, no se trata sólo de las cuestiones climática, energética o relativa a la conservación de las especies, sino, en el fondo, de "pensar en ciclos y en que no podemos pedirle más al mundo de lo que es capaz de regenerar".

La canciller aludió a dos citas importantes -la primera cumbre de Naciones Unidas sobre sostenibilidad en septiembre y la cumbre sobre el clima convocada por el secretario general de la ONU también para ese mismo mes- a las que dijo espera asistir "si las circunstancias lo permiten".

Por otra parte señaló que tanto Alemania como Europa deben ser "el motor" en la implementación de los objetivos climáticos y otras metas de la agenda como lo han sido en su negociación, para lo cual "todos los actores tienen que implicarse -el Gobierno, la sociedad civil y la economía-".