JxCat espera que las acusaciones del "procés" pidan hoy perdón a los presos

Madrid, 4 jun (EFE).- El portavoz adjunto de Junts Per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, ha asegurado este martes que espera que la Fiscalía y la acusación particular pidan hoy perdón a los políticos presos encausados porque no se ha demostrado "absolutamente" nada durante estos cuatro meses de proceso.

No obstante, Pujol prevé una "exhibición de fuerza" y un "intento de humillación" por su parte.

En declaraciones a las puertas del Tribunal Supremo, Pujol ha señalado que el juicio, que ha calificado como "fake" y que este martes pasa por una de sus últimas jornadas con acusaciones populares, debería culminar con la Fiscalía y la acusación particular reconociendo que "en cuatro meses" no han visto nada y pidiendo perdón a los "presos políticos desde hace más de un año".

"Pero este no va a ser el caso", ha pronosticado el portavoz adjunto de Junts, que para esta jornada prevé una "exhibición de fuerza" y un "intento de humillación más" por la vía de un juicio que, en su opinión, ha demostrado ser "desde el primer momento un juicio 'fake'".

Para Pujol, no se han garantizado los derechos de las defensas en muchos momentos, lo que, según él, se ha evidenciado en la visualización "de todas esas acusaciones que niegan que se han hecho durante meses" y con las "imágenes que solo se pudieron ver al final y de una manera atropellada".

Ha señalado que le parece una sociedad "muy extraña" la española, que se indigna con partidos amañados (en referencia a una información de El Mundo en el que se apunta a un amaño en el partido de fútbol Valladolid-Valencia), y, sin embargo, "mira hacia otro lado" cuando se da un juicio "fake", "trampa" y que "no es limpio".