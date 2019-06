Exempleada de Gürtel denuncia amenazas tras confesar la trama de Jerez

Madrid, 4 jun (EFE).- La exempleada de empresas de Gürtel Isabel Jordán ha denunciado en el juicio de la rama de Jerez de la trama de corrupción política relacionada con el PP que ha recibido amenazas en la prisión en la que se encuentra a raíz de haber presentado de cara a esta vista un escrito confesando los hechos.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio de los número 1 y 2 de Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, condenados ya a más de 60 y 50 años de cárcel en otras causas de la trama, y de otros siete acusados, entre ellos Isabel Jordán, por tres contratos supuestamente irregulares del Ayuntamiento de Jerez a empresas de la red corrupta para la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004.

Isabel Jordán ha asegurado que el pasado día 24 se acercó a ella y a Mónica Magariños, ambas condenadas en otras causas de la trama, una reclusa en la cárcel de mujeres de Alcalá (Madrid), que las preguntó si eran "las de Gürtel" y que les comentó que era de una banda de albano-kosovares.

Ha añadido que al día siguiente les dijo que sabía quiénes eran porque le había visitado su abogado, "un letrado que está llevando a varias personas del caso" y se lo había comentado y que su novio estaba en la cárcel de Valdemoro (Madrid) y conocía "a los señores del Gürtel".

"Le pregunté cómo se llamaba su novio y me dijo 'Álvaro' y luego después cuando le pregunté el apellido me dijo 'Pérez', y entonces yo creo que esta persona tenía una gran cantidad de información increíble y da la casualidad de que presento el escrito y ocurre este hecho y nos preocupó bastante", ha indicado Isabel Jordán.

Las fiscales anticorrupción piden penas de entre dos y siete años de prisión para los nueve acusados (entre ellos cinco funcionarios del Ayuntamiento) por supuestas irregularidades en los contratos para el montaje del stand de Jerez en Fitur 2004 y dos espectáculos, uno ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines del Retiro de la capital por un total de 355.391 euros.

Isabel Jordán, que cumple una pena de 20 años de cárcel por otras causas de Gürtel, se ha ratificado en el escrito que ha presentado antes del comienzo del juicio en el que confiesa los hechos y explica las irregularidades que están siendo juzgadas.

Ha señalado que dichos contratos fueron adjudicados directamente por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) sin que se hubiera celebrado concurso público alguno y que una vez terminada la feria elaboraron con responsables municipales unos documentos para dar apariencia de legalidad a los mismos en los que pusieron fechas anteriores a la celebración de los eventos.

Jordán ha relatado que el periodista Isidro Cuberos -que hace un año fue encontrado muerto en un barranco junto a su motocicleta- intermedió entre el Ayuntamiento y las empresas de Gürtel para estos contratos, ya que tenía relación con Correa y estaba en el equipo de los entonces presidente del Gobierno José María Aznar y el ministro Javier Arenas.

Ha añadido que Cuberos tenía "buena relación" con la entonces alcaldesa de Jerez, la actual diputada del PP María José García Pelayo, y ha añadido que ambos visitaron en dos ocasiones la sede de las empresas de Correa en Madrid y se reunieron con Pablo Crespo.

Aunque Crespo no tenía pensado declarar, ante el testimonio de Jordán ha decidido manifestar ante el tribunal que esta acusada ha mentido y ha asegurado que él jamás se ha reunido con María José García Pelayo y que esta nunca estuvo en la sede de las empresas del grupo de Correa.

Respecto a la denuncia de Jordán, Pablo Crespo ha manifestado: "Soy una persona normal, no soy mafioso ni violento y si ha recibido amenazas debe denunciarlo pero no infundir posibles injurias y calumnias. Podré estar procesado pero soy una persona honorable".

Por su parte Correa ha indicado: "Me gustaría declarar pero me aconseja mi letrado que no lo haga por lo que me reservo a mi derecho a la última palabra aunque en este caso puedo aportar muy poco y además la persona que debería estar aquí desgraciadamente no está" al haber fallecido.