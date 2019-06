Exconsejero canario niega comisiones y desconoce todo sobre su imputación

Santa Cruz de Tenerife, 4 jun (EFE).- El exconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias Antonio Castro Cordobez (CC) ha negado hoy haber recibido comisiones ilegales ni de OHL ni de ninguna otra empresa, y ha expresado su sorpresa por conocer su imputación judicial por los medios, puesto que formalmente no sabe nada del caso.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a seis políticos, entre ellos a Antonio Castro Cordobez y al expresidente de Puertos de Tenerife Luis Suárez Trenor en la causa en la que investiga las presuntas comisiones ilegales de OHL a cambio de obra pública en administraciones municipales y autonómicas, una pieza del caso Lezo.

Castro, que fue consejero de Obras Públicas o Infraestructuras de 1996 a 2007 y presidente del Parlamento de Canarias de 2007 a 2015, de momento no ha sido llamado a declarar y ha comentado a la cadena Cope que está "muy disgustado y apenado".

Ha asegurado que no tiene ninguna comunicación judicial respecto a este caso, del que solo sabe por los medios de comunicación, y ha garantizado que nunca ha participado "en cuestiones de ese tipo, si las ha habido".

"Espero que las cosas se aclaren pronto y sean rápidas porque es una situación muy desagradable para quien ha hecho durante tantos años las cosas de manera honrada y transparente", ha explicado a la emisora.

El exconsejero ha visto su nombre publicado "con personas que no sabe uno ni quiénes son" y ha insistido en que nunca OHL ni ninguna otra empresa le ofrecieron comisiones a cambio de la adjudicación de obras.

"No tengo ni un papel, formalmente y oficialmente no sé nada" y lo que aparece en la prensa "en cuanto a mí no tiene ningún sentido", ha dicho Castro Cordobez.

También ha precisado que él no tiene nada que ver con obras como el Puerto de Granadilla o el Puerto de la Estaca, que corresponden a Puertos del Estado y no a la Comunidad Autónoma.