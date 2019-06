Candidato de Vox en Alfarràs deja el partido y se declara independentista

Lleida, 4 jun (EFE).- El candidato de Vox a la alcaldía de Alfarràs (Lleida), Antonio Jiménez, ha anunciado que deja el partido de extrema derecha y se ha declarado independentista y a favor de los políticos presos.

Jiménez, que es el presidente de la Asociación de Gitanos de Alfarràs, ha explicado en una entrevista en la emisora local EmunFM que se presentó como candidato por Vox "porque me prometieron el oro y el moro -ha relatado-, pero a la hora de la verdad no me apoyaron en nada".

Además de que Vox ha incumplido, a su juicio, las promesas que le hizo para apoyar a su asociación, Antonio Jiménez ha confesado que también ha descubierto que "no puedo estar en un sitio -ha dicho-donde están en contra de muchas cosas, incluso de los gitanos"?.

Por este motivo, Jiménez ha pedido perdón a los vecinos de Alfarràs, a los gitanos y a los políticos independentistas presos como Oriol Junqueras o Raül Romeva, "por haberles defraudado", ya que "yo amo a Cataluña", ha confesado.

Ante esta nueva situación, el ya ex candidato de Vox ha anunciado que le gustaría poder formar parte de ERC, como ya lo fue en su pasado, o de JxCat, aunque por el momento ha señalado que prefiere mantenerse alejado de la política y dedicarse de lleno a ayudar a los gitanos que forman parte de la asociación que preside.

Jiménez ha concluido la entrevista exclamando: "¡Viva Cataluña!" y "¡Libertad presos políticos!".

En las pasadas elecciones municipales, Vox obtuvo 85 votos (5,4 %) en Alfarràs y ganó JxCat, al obtener 757 votos, el 48,09 por ciento.