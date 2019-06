Trabajadores de Alcoa anuncian marcha y el Gobierno reivindica su compromiso

La Coruña, 3 jun (EFECOM).- Los trabajadores de Alcoa, junto con los de Celsa Atlantic y Ferroaltántica, han anunciado una manifestación para el próximo sábado ocho en La Coruña porque "el Gobierno no cumple todo lo prometido" sobre la subasta y el estatuto electrointensivo, ante lo que el Ejecutivo ha reivindicado su "compromiso" con ellos.

El presidente del comité de empresa de Alcoa en La Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha explicado a los periodistas que los trabajadores están "obligados" a movilizarse por la situación que padecen y, por ello, además de manifestarse en La Coruña el sábado, no descarta repetir la convocatoria en Madrid el 17, pues ese día está prevista la salida de la subasta de interrumpibilidad, ha informado.

Según Corbacho, en la última subasta se han reducido presupuesto y bloques en la puja.

En cuanto a Alcoa, la empresa quiere vender, ha declarado, pero "quien no cumple es el Gobierno" y "si alguien puede cerrar las plantas es el Gobierno con incumplimientos", ha asegurado en referencia a que Alcoa no puede participar en la subasta y a que todavía no hay estatuto.