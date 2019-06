Suecia podría estrenar zaga contra España por problemas de capitán Granqvist

Copenhague, 3 jun (EFE).- Suecia podría estrenar defensa en su partido de clasificación para la Eurocopa contra España por los problemas físicos de su capitán, Andreas Granqvist, que se suman a la baja por lesión de Nilsson Lindelöf, el otro central titular.

Granqvist, que lleva más de un mes sin jugar con el Helsingborg sueco por molestias en el pubis, no se entrenó este lunes con el resto del equipo en el inicio de la concentración en Estocolmo, se autodescartó para el partido contra Malta del viernes y ve improbable estar listo para jugar en el Santiago Bernabéu.

"Quizás no pueda ni entrenar durante toda la concentración. Si ya estoy descartado para jugar contra Malta, veo muy difícil llegar contra España tres días después cuando no he jugado un partido en cinco semanas", dijo a la emisora pública "Radio de Suecia" el veterano central de 34 años.

Granqvist fue clave en el gran papel de Suecia en el Mundial de Rusia, donde llegó a cuartos de final, pero decidió abandonar el Krasnodar ruso para regresar a su equipo de toda la vida, entonces en Segunda División y ahora en la máxima categoría del fútbol sueco.

Su probable ausencia y la segura de Nilsson Lindelöf, descartado por una lesión similar que se produjo en el Manchester United, obligarían al seleccionador sueco, Jan Andersson, a improvisar una zaga inédita con los otros centrales en la convocatoria, ninguno con la experiencia internacional de sus compañeros.

Pontus Jansson, del Leeds de la Championship inglesa, se perfila como titular, mientras que el otro puesto podría ser para el zaguero del Bolonia Filip Helander, que parece por delante de Alexander Milosevic (Nottingham) y de Per Karlsson (AIK).

El delantero Robin Quaison, autor de tres goles en los dos últimos partidos contra Rumanía y Noruega, se encuentra en cambio recuperado de la lesión en el pie que arrastraba.

Suecia, segunda de grupo con 4 puntos -dos menos que España-, recibe primero a la débil Malta en Estocolmo y viaja luego a Madrid para enfrentarse al conjunto español en el Santiago Bernabéu.