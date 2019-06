El Sporting afronta la última semana de trabajo con ocho bajas

Gijón, 3 jun (EFE).- La plantilla del Real Sporting de Gijón inició la última semana de trabajo con un entrenamiento preparatorio para el partido ante el Cádiz, en el que se registraron las ausencias de hasta ocho jugadores por haberse incorporado a la Selección o atravesar diferentes lesiones.

José Alberto dirigirá sesiones matinales hasta el viernes y todas ellas de libre acceso, ya que los rojiblancos no se juegan nada en este encuentro, en el que no estarán seguro el portero Dani Martín, con la Selección sub-21, Robin Lod, con la de Finlandia, y Peybernes, sancionado tras haber sido expulsado la pasada jornada.

Además de estas ausencias, tampoco estarán Diego Mariño e Isma Cerro, por lesión, y son duda Geraldes, Álvaro Jiménez, Santana y Traver, mientras que Aitor García tampoco puede hacerlo ya que está cedido por el Cádiz que incluyó una cláusula que lo impide.

El Cádiz podría llegar a El Molinón también sin nada en juego para lo que tiene que ganar al Extremadura en el partido aplazado a este martes por el fallecimiento de Reyes.

Los rojiblancos quieren despedirse de la afición con una victoria que no arregla la temporada, pero al menos dejaría un mejor sabor de boca que la que está dejando la actual mala racha que atraviesa el equipo, que no gana desde hace seis encuentros.

El partido ante el Cádiz va a suponer varias novedades en la alineación inicial, comenzado por la portería en la que estará el juvenil Cristian Joel ante las ausencias de Diego Mariño, por lesión, y Dani Martín, con la Selección sub-21.

Además, José Alberto deberá echar mano de Álex Pérez, que termina contrato y no seguirá en el Sporting, para formar pareja con Babin en el centro de la defensa ante la baja por sanción de Peybernes, mientras que en la banda izquierda podría ser titular otro juvenil Pelayo Morilla, sobre todo si Traver sigue sin recuperarse de las molestias que le impiden entrenar con normalidad.

Canella podría ser titular como lateral zurdo, ya que también acaba contrato y de momento no hay acuerdo para su continuidad, lo que supondría la oportunidad de que el canterano pueda despedirse de una afición que valora su entrega durante quince temporadas.

En el centro del campo seguirá Nacho Méndez, otro canterano, que al término del entrenamiento de este lunes señaló que "el Sporting no será juez de nada".

"Nadie entrará o no en el 'play off', por lo que haga el Sporting, sino por lo que han hecho ellos en las 41 jornadas anteriores", apuntó.

Méndez escuchó pitos desde la grada en el último partido en El Molinón, pero el centrocampista afirmó que lo entendía "porque en este club la exigencia es grande" y recordó que "a jugadores como Joaquín, que es el que más partidos disputó con la camiseta del Sporting, también lo han pitado", si bien tenía "la personalidad suficiente para sobrellevarlo".

"Cuando el objetivo no se cumple, la gente se queda con lo malo, pero en lo personal me quedo con que he dado un paso enorme. En mi primer año he jugado 35 partidos", señaló el jugador, que añadió que éstos "son números que no son normales a mi edad".