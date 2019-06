Muere en Israel el último sobreviviente del campo de exterminio de Sobibor

Jerusalén, 3 jun (EFE).- Semyon Rosenfeld, el último sobreviviente del campo de exterminio de Sobibor, en la Polonia ocupada, murió hoy en Israel a los 96 años, tras haber logrado huir en 1943 del mortífero lugar en la conocida como la fuga más exitosa de la II Guerra Mundial.

Nacido en Ukrania en 1922, Rosenfeld es considerado el último testigo del campo de Sobibor, sirvió en el Ejército Rojo y fue capturado por los alemanes en la II Guerra Mundial, informó hoy el digital Ynet.

En un primer momento, fue enviado a un campo de trabajos forzados en Minsk (Bielorusia), con otros presos judíos, pero más tarde fue trasladado al campo de exterminio en suelo polaco, donde los expertos calculan que fueron exterminados 250.000 judíos entre abril de 1942 y octubre de 1943.

Rosenfeld fue uno de los protagonistas en 1943 de la fuga encabezada por el soldado judío del Ejército soviético Alexander Pecherski, en la que trescientos presos lograron escapar y que obligó a los nazis a cerrar Sobibor.

Muchos de los fugados volvieron a ser capturados, pero él, junto a un pequeño grupo, logró sobrevivir en el bosque durante meses sin ser atrapado. Más tarde, participó en la toma de Berlín por las tropas soviéticas y en 1990 emigró a Israel con varios familiares.

El horror de las cámaras de gas y los gritos y sollozos de las mujeres y los niños antes de morir que llegaron a oídos de Pecherski nada más entrar al campo de Sobibor, en septiembre de 1943, le convencieron de que la única posibilidad de sobrevivir era organizando una fuga masiva.

La hazaña se retrata en la película "Sobibor", protagonizada y dirigida por Konstantin Jabenski, el actor ruso más reconocido de los últimos años, con Christopher Lambert en el papel de jefe del campo y que ha sido exhibida este año en el Festival de Cannes fuera de concurso.

Pecherski preguntó a un Rosenfeld de 21 años si sería capaz de matar a un hombre con un hacha, según narró este años más tarde. Él contestó que no podría matar a un hombre, pero sí podría matar a un nazi. "No estaba asustado porque no tenía tiempo para asustarme, solo pensé en mi vida", declaró sobre aquella decisión.

El soldado judío logró que le secundaran casi todos los presos de Sobibor e ideó un plan que consistía en matar con hachas a los oficiales en los talleres, hacerse con las armas y atacar a los vigilantes. El motín tuvo lugar el 14 de octubre y en menos de dos horas casi todos los oficiales del campo habían sido aniquilados.

Unos 80 presos murieron en la fuga, otros 180 fueron capturados, 130 que no apoyaron la huida fueron fusilados al día siguiente y tan sólo 53 lograron ver el fin de la guerra el 9 de mayo de 1945, entre ellos Rosenfeld.