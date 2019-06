Kremlin dice que algunos países tratan de "boicotear" Foro de San Petersburgo

Moscú, 3 jun (EFECOM).- Algunos países intentan "boicotear" el Foro Económico Internacional de San Petersburgo y generar una imagen negativa del clima inversor en el país, dijo hoy la Presidencia, rusa, después de que Estados Unidos no enviara a ningún diplomático destacado al evento en protesta por la situación del inversor Michael Calvey.

"Todos los años vemos a algunos haciendo lo que pueden para 'boicotear' el Foro, pero al final del día siempre hay un evento bastante exitoso", señaló en una entrevista a la cadena RT el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El Foro, que se celebrará del 6 al 8 de junio en San Petersburgo, reunirá a unos 15.000 participantes de 75 países y unas 270 empresas este año, tanto rusas como extranjeras, recalcó Peskov.

El portavoz presidencial considera una exageración que Occidente este año tenga, a grandes rasgos, una postura negativa hacia el Foro.

"Sí, hemos escuchado la declaración del embajador estadounidense en Moscú, que dijo que iba a boicotear el Foro. Pero ello no quiere decir que sea boicoteado por representantes de empresas, incluidas las estadounidenses", subrayó Peskov, quien añadió que habrá "muchos" representantes de negocios de Estados Unidos en la antigua capital zarista.

Uno de los debates en el Foro estará dedicado al diálogo ruso-estadounidense, en el que participarán el consejero delegado de la multinacional Coca-Cola, James Quincey, y el presidente del Consejo empresarial EEUU-Rusia, Daniel Russell.

A otros asistirán Meir Brand, vicepresidente de Google; el vicepresidente ejecutivo senior del Bank of New York Mellon, Roman Regelman y representantes de Bank of America, entre otros.

"Este tipo de foros no puede ser boicoteado. Puedes generar un vacío y si haces eso, este vacío será llenado inmediatamente por empresas de otros países. Todos los países saben esto bastante bien y se cuidan para no crear ese vacío en el Foro", indicó Peskov.

Entre los asistentes al Foro no figuran, sin embargo, políticos estadounidenses o diplomáticos, según el registro de participantes.

Una serie de diplomáticos estadounidenses, incluido el embajador de EEUU en Rusia, Jon Huntsman, y empresarios de alto nivel amenazaban ya en marzo con no acudir al Foro Económico Internacional de San Petersburgo en protesta por la situación del inversor estadounidense Michael Calvey, fundador del fondo Baring Vostok, quien estuvo casi de dos meses en prisión acusado de estafa.

El caso de Calvey, que fue puesto bajo arresto domiciliario a mediados de abril, ha generado una gran preocupación en asociaciones empresariales estadounidenses y europeas, e incluso entre personalidades rusas como el responsable del Tribunal de Cuentas e indirectamente el propio presidente de Rusia, Vladímir Putin, porque el inversor fue encarcelado por una disputa empresarial.

La inquietud por la situación de Calvey, que se declara inocente, llegó a tal punto que el propio Putin tuvo que intervenir y pedir a los fiscales del país que impidan la prolongación de medidas cautelares, como la prisión preventiva, contra empresarios en casos en que ésta no esté plenamente justificada.