Juanfran: "Hemos dejado un gran legado"

Madrid, 3 jun (EFE).- Juanfran Torres cierra estos días un ciclo de ocho años y medio, siete títulos y 355 partidos oficiales con el Atlético de Madrid "orgulloso del legado dejado" e "ilusionado" con el "equipazo" que construirá el conjunto rojiblanco este verano.

El futbolista se explayó en una entrevista con la Agencia EFE, en la que resaltó la emoción que le genera el cariño de los aficionados del Atlético de Madrid y admitió que espera en este mes de junio resolver su futuro mientras le llegan ofertas, entre ellas de Argentina, Brasil y Japón.

Pregunta: ¿Cómo lleva estos días, después de haber anunciado su decisión de marcharse del Atlético de Madrid?

Respuesta: Son días increíbles, sobre todo porque voy caminando por la calle y la gente me expresa su cariño. Es un motivo de orgullo. Todo son buenas palabras hacia mí por parte de todos los sectores y eso es porque he hecho bien las cosas durante estos años en el Atlético de Madrid. La gente reconoce mi trabajo y que me he dejado la vida, que es lo que he pretendido desde el primer día que me puse la camiseta del Atlético de Madrid. Y por un lado triste, porque hay mucha gente a la que le da pena; pero mucha felicidad, porque se ve que la gente está orgullosa de lo que he hecho en el Atlético de Madrid.

P - ¿Le falta aún una despedida de su afición en el Wanda Metropolitano? ¿La tiene prevista?

R - Está hablado y pactado. El año que viene veremos en qué momento la hacemos. Depende del calendario de la Liga a la que me vaya. Pero sí vendré a un partido y estaré con mi gente. Yo no necesito tanto como Gabi o Fernando Torres. Yo sólo con salir y que la gente me aplauda es suficiente. No me gusta ser centro de atención. Ya me hicieron un acto muy bonito, pero sí que me gustaría hacer una despedida en el campo el año que viene, ya vestido de manera formal, no de uniforme. Ya lo hemos hablado para hacerlo algún día.

P - Sin embargo, en el club sí le han hecho un emocionante vídeo de despedida, con todos los empleados aplaudiéndole a su paso...

R - Fue precioso. Me emocioné. Me emocioné ahí más que en el acto de despedida. Al acto de despedida quería ir entero para poder transmitir todo a la gente, que luego te emocionas un poco. Fue algo muy especial. Fue algo increíble. Sentí todo el cariño y el corazón de todos los trabajadores del Atlético de Madrid y cómo me aplaudieron. Fue un acto muy bonito que me organizó el club.

P - Fue especialmente emotivo el abrazo que se dio con Adelardo.

R - Es una persona que siempre se ha portado muy bien en el club conmigo; desde que llegué, hasta algún partido que no me ha visto bien, que me ha dicho 'Juan tienes que centrar de esta forma'. Y es Adelardo. Siempre lo he recibido con mucho cariño. Le quiero mucho. Sé que soy muy importante para él y él para mí, así que ese abrazo es para siempre.

P - Son ocho años y medio en el Atlético de Madrid ¿Con qué detalle o momento se queda de toda su trayectoria en el club?

R - La verdad que muchos. Muchos buenos. Hay momentos que recuerdas y que te llegan enseguida al corazón. El día que marco mi primer gol con el Atlético de Madrid se lo dedico a mi papá y mi papá no podía estar, porque dos meses antes falleció. Ahí empezaron los momentos buenos en el Atlético de Madrid. Mira que he vivido momentos muy difíciles, esas finales de 'Champions' que hemos perdido en el último momento, en la tanda de penaltis, pero después de esa tanda también fue muy bonito el cariño que sentí de los aficionados. Fue algo muy especial para todos. El apoyo que recibimos, no sólo yo, sino todo el equipo. Es duro perder otra final y más de 'Champions', pero enseguida la gente se encontró con esa magia que hemos vivido todos estos años de pensar qué bonito es el defender la camiseta del Atlético de Madrid y todo lo que estamos consiguiendo juntos. Y todos lo títulos que hemos ganado también han sido algo espectacular. Son todos momentos buenos; y los momentos malos enseguida los han tapado momentos buenos. Tengo muchos y puedo contar muchos. Soy un afortunado. Esa es la palabra. Soy un afortunado por haber podido jugar y haber podido vestir esta camiseta del Atlético de Madrid.

P - Aquel momento en Milán reforzó el vínculo entre la afición y los futbolistas en un momento difícil...

R - Es algo que quedará para siempre. Unos lo recordarán con felicidad, que es el equipo contrario que ganó, y nosotros con tristeza, pero es algo que yo creo que nos ha dignificado a nivel equipo, afición y la unión que se ha conseguido estos años, porque yo me acuerdo que no la había cuando yo llego al Atlético de Madrid; hay afición, que es Atlético de Madrid a más no poder, de corazón, de cuna, y luego un equipo que hay jugadores que están un poquito más identificados y otros un poquito menos. Pero de ocho años a aquí se ha creado algo muy especial, que espero que perdure. Y ese es el trabajo de los jugadores. Espero que en el campo se dejen la vida como nos la hemos dejado nosotros todos estos años.

P - También es un legado que deja todo este ciclo...

R - Sí. La gente que viene de fuera que vea lo que hemos conseguido y que les ayude. Yo cuando he ido a algún sitio enseguida intenté absorber las cosas buenas que había, las malas apartarlas y decirme a mí mismo que quería triunfar en el Atlético y qué pasos tenía que seguir. Y era trabajo, trabajo y trabajo. Hay pocas formulas tan eficaces como esa, porque pienso que cuando trabajas y das todo lo que tienes al final te vienen cosas buenas. Alguna mala te cae de rebote, pero te vienen más cosas buenas que malas. E identificarse también con el club. Enseguida darte cuenta de que eres una parte muy importante de este club y de su historia y darlo todo para que el aficionado te apoye desde el primer día.

P - Se marchan muchos veteranos de golpe del Atlético ¿Cómo ve el futuro del equipo?

R - Yo estoy ilusionado con este Atlético de Madrid. Sé un poco más o menos las opciones que manejan y los perfiles que quieren de jugador. Creo que se ha terminado una etapa para muchos de nosotros, que hemos hecho historia en este Atlético de Madrid. Ésa es la realidad. Hablaba yo de magia y sí se ha creado algo de magia con todo lo que hemos conseguido. Con Madrid y Barcelona siempre como todopoderosos hemos conseguido algo muy especial estos últimos años; los Gabi, Godín, Raúl García, Koke, Falcao... Seguro que me olvido de alguno. Está claro y asumido por parte del club y de los jugadores que es un ciclo que se ha terminado. Se queda un estandarte importante como es Koke. Es un referente que ha vivido y mamado todo lo que es la capitanía, con Gabi y con Godín. Pienso que no podríamos tener mejor capitán ahora que Koke. Y se va a rodear de gente importante. De Oblak, Giménez, Saúl... Ojalá que Rodrigo, Savic, que también ha jugado finales importantes y es un jugador fuerte dentro del grupo. Y más gente en el vestuario, que también tendrán que dar el paso adelante. Aquí todo pasa, aquí no hay nadie imprescindible.

P - ¿Ha habido alguna razón para que haya coincido la marcha de tantos líderes de golpe?

R - Yo creo que cada uno tiene sus diferentes circunstancias. A Gabi le salió una oferta muy buena en Catar, eran muchos años de desgaste como capitán y tenía una edad importante. Decidió dar el paso, pero también porque él sabía que nos quedábamos Koke, Godín y yo. A Godín le ofrecían dos años y al final hablas con el club y no llegas a un entendimiento por cualquier situación. Luego se despide a Godín como un señor, de una forma increíble, tanto en el estadio como en el acto de despedida. Y ahora mi salida. Se han agolpado estas dos en un año, pero así es la vida, los jugadores vamos creciendo, el club va mirando otras cosas y es algo normal que vaya saliendo gente. Pasa en el Barça, en el Real Madrid, en el Bayern Múnich. Pasa en todos los equipos. Lo importante es el legado y hemos dejado uno muy importante. Los nuevos lo tienen muy fácil para triunfar en el Atlético. Tienen que fijarse en gente como Gabi, Godín o Koke y les irán bien las cosas.

P - En un cargo tan volátil como el de entrenador, ¿qué tiene Diego Simeone para asentarse y ser un pilar básico cada año en el Atlético de Madrid?

R - Él es muy inteligente. Para aguantar tanto en un vestuario llevando a tantos jugadores de tanto peso, teniendo a miles y miles de aficionados del Atlético de Madrid a tu espaldas, con todas las situaciones que hemos vivido, primero tienes que ser una persona muy inteligente, luego ser una persona muy fuerte a todos los niveles y después todo el corazón que tienes transmitirlo en forma de ilusión, de ganas, de intensidad, de energía... Y el 'míster' todo ese corazón lo sabe expandir muy bien de cara a fuera para que sus futbolistas enseguida lo vean. Nosotros llegamos el primer día de entrenamiento suyo, era diciembre, volvíamos de las vacaciones de Navidad y estamos esperando ya todos fuera. Faltaba él, sólo. Vinieron 10.000 o 15.000 personas a ver el entrenamiento y le empezaron a cantar sólo a él, porque no vinieron a ver al Atlético de Madrid, sino a verle a él. Llegó hasta nosotros en el círculo en el centro del campo y nos dijo: 'esperar un segundo que toda esta gente ha venido a verme'. Estuvo unos minutos con la gente y les agradeció que vinieran a verle y que apoyaran al equipo. Y ahí todos comprendimos quién era Diego Pablo Simeone y lo que teníamos que hacer para que las cosas nos fueran bien, que era seguirle a él. Creer en él. Si tú respetas a tu entrenador y crees en él, el equipo va bien. Estoy convencido de ello.

P - ¿Cómo valora esta temporada? ¿Cada vez se sienten más exigidos por los aficionados?

R - Yo también tenía el listón más alto. Incluso tenía la ilusión de llegar a la final de la Champions, encima en el Wanda, y de competir al Madrid y al Barça la Liga hasta el final. En la Copa del Rey nos fuimos muy pronto. Es que hemos puesto el listón tan alto estos años que ya no vale el bajar de ahí. Y está bien tener ese listón, porque hemos crecido como club: el estadio que tenemos es de los mejores por no decir el mejor del mundo, el presupuesto que tenemos cada año es más grande, los grandes jugadores que podemos firmar, los grandes jugadores que también se quieren quedar en el Atlético de Madrid... Y todo eso hace que todo parezca poco si no se consiguen títulos. Ya pasa como pasa con el Real Madrid y el Barcelona, que como no se consigan títulos es un desastre. Ésa es la realidad del fútbol y la que vive el Atlético de Madrid. Habría que preguntar al aficionado: ¿Queremos esa realidad o la de hace nueve años, cuando íbamos undécimos? Veníamos de ganar una Liga Europa, pero no entrábamos en Champions casi nunca. Jugábamos Champions una vez cada quince años. Yo prefiero vivir la realidad de ahora que estar peleando en la mitad de la tabla o no meterse en Champions. Ojalá dure muchísimos años, ojalá el entrenador dure muchísimos años y cuando ya no esté pues ya estaremos ahí unos cuantos retirados y ya podremos ayudar también al Atlético de Madrid si nos necesita en el futuro.

P - ¿Y ahora qué? ¿Por dónde pasa su futuro?

R - Todavía es pronto. Estoy analizando situaciones que ya tengo de muchos países de América, Europa y Asía. Quiero competir, quiero seguir dando lo mejor de mí al club que vaya. No voy a pasearme. Uno de los motivos por los que he abandonado el Atlético de Madrid es porque me encuentro fuerte. He acabado jugando, con la confianza del mister y aún me quedan años por delante para dar lo mejor de mí. Estoy analizando todo. Está claro que los clubes de fuera van viendo que no he renovado con el Atlético porque no he querido y me van llamando. Y yo orgulloso de eso. A todos les digo lo mismo, que lo estoy pensando y en un par de semanas, en el mes de junio, les daré la contestación.

P - Usted ha disputado la final de la Liga de Campeones ¿Le gustaría jugar alguna vez la final de la Copa Libertadores?

R - No me importaría. Hubo interés desde Argentina. Lo pensé, lo medité y lo hablé con mi familia. Es una situación que me agrada y la estoy valorando aún. Son situaciones que te llegan y te sorprenden. De Brasil que también tengo una situación que puede ser buena para mí. Lo estoy valorando. No le cierro la puerta a nadie y a ninguna competición. He jugado la Champions muchos años y he jugado finales. Soy uno de los jugadores del Atlético que más partidos de Champions he jugado. Otras competiciones como la Libertadores no me importaría jugarlas.