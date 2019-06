La FAPE exige a Vox que deje de acosar a periodistas y medios de comunicación

Madrid, 3 jun (EFE).- La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha pedido a Vox que "ponga fin" a su campaña de acoso contra periodistas y medios de comunicación, que califica de "clara vulneración" de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información.

La Federación ha mostrado este lunes en un comunicado su "profunda preocupación" por la citada campaña, que se materializaría en "comportamientos agresivos" para impedir entrevistas a los dirigentes del partido, vetos a periodistas a la hora de acceder a ruedas de prensa, exclusión de informadores del grupo de mensajería por el que informan de las convocatorias de prensa y amenazas de cierre de medios.

La FAPE ha recordado al partido de extrema derecha que la libertad de prensa es "uno de los pilares de nuestro sistema democrático y garantía de la necesaria pluralidad informativa que permite a los ciudadanos formarse su propia opinión".

Por ello, ha solicitado a Vox que apueste por una política de transparencia "que incluya la libertad de crítica aunque ésta no sea de su agrado": "Discriminar a los periodistas en función de si lo que publican es o no de su agrado no tiene cabida en una democracia", ha defendido.

"La Junta Directiva de la FAPE se solidariza con los medios y periodistas vetados por Vox y les anima a seguir ejerciendo el control independiente de los poderes, que es la mejor forma de garantizar el derecho de información de los ciudadanos", ha concluido la Federación.