El 70% de los enfermos con cáncer siente incomprensión a su vuelta al trabajo

Madrid, 3 jun (EFE).- La reincorporación al mundo laboral después del diagnóstico y tratamiento de un cáncer es uno de los principales retos a los que se enfrentan los supervivientes de esta enfermedad y 7 de cada 10 denuncia la falta de comprensión que han sufrido por parte de su empresa ante esta situación.

Así lo pone de manifiesto la primera "Encuesta sobre el cáncer en España", elaborada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac) con motivo del Día Mundial del Superviviente de esta enfermedad -en España son 1,5 millones de personas-, que se celebra el primer domingo de junio.

Según ha detallado la presidenta de la Gepac, Begoña Barragán, la carrera profesional es uno de los aspectos de la vida de los pacientes que más se ven afectados tras un diagnóstico de cáncer, ya que un buen porcentaje de los enfermos son jóvenes y tienen todavía por delante "muchos años de vida laboral".

Sin embargo -ha advertido- "es muy difícil para las personas con cáncer demostrar ese parón en su currículum", ha subrayado Barragán, que cree que la enfermedad supone una discriminación en muchas empresas, a pesar de que los afectados por cáncer son "perfectamente válidos y pueden trabajar como cualquier otra persona".

Este sentimiento es común a la mayoría de los encuestados, ya que el 70 % asegura haber encontrado limitaciones para realizar el mismo trabajo que hacían antes de ser diagnosticados y lamentan la falta de comprensión por parte su empresa.

Ejemplo de esta incomprensión es Pilar Ruiz, superviviente de un cáncer gástrico que, tras ser operada en noviembre de 2014 y estar cuatro meses de baja, se reincorporó al salón de belleza en el que trabajaba, pero las secuelas de la operación le obligaron a coger de nuevo otra baja, momento en el cual fue despedida.

Pilar representa otras muchas de las preocupaciones que los pacientes han puesto de manifiesto en esta encuesta a 3.001 personas, entre las que también hay familiares y profesionales sanitarios.

Las desigualdades en el acceso a ciertos medicamentos es otro de los puntos débiles que señalan tanto médicos como pacientes y también Pilar, que ha explicado cómo tiene que estar cambiando constantemente de hospital porque no en todos le financian los mismos medicamentos, muchos de ellos tratamientos fundamentales para que pueda salir a la calle.

Esta superviviente del cáncer asegura que incluso a la hora de solicitar la incapacidad laboral "no valoran lo mismo según donde vivas".

"Hace seis meses me tuvieron que hacer una operación experimental y aún así el juez consideró que estaba apta para trabajar, ahora me han valorado para una invalidez absoluta porque han visto que no puedo, que para venir aquí tengo que estar sin comer", ha relatado a los periodistas.

Pilar cree que hay mucha desigualdad. "Protocolos distintos por comunidades autónomas, medicamentos que, teniendo la misma enfermedad, unas te pautan y otras no...".

Las pensiones que reciben son otro aspecto que según Pilar se deberían mejorar porque "no nos da para vivir y menos con lo que hay que gastar en mejorar nuestra calidad de vida".

La presidenta de la Gepac ha destacado que, a pesar de que la mayoría de los encuestados son conscientes de que ninguna dieta o terapia alternativa puede sustituir un tratamiento contra el cáncer, todavía hay gente que piensa que el uso de terapias complementarias puede ayudar a la curación del cáncer.

"Desde Gepac estamos en contra del uso de cualquier tipo de terapia que no sea corroborada por nuestros facultativos y nos preocupa muchísimo que muchas personas puedan seguir haciendo uso de este tipo de terapia en sustitución de los tratamientos oncológicos convencionales que son los que han demostrado que pueden curar", ha aseverado.

Preguntada por la donación de la Fundación Amancio Ortega para renovar el equipamiento tecnológico para tratar el cáncer, Barragán ha dicho que "cualquier ayuda que nos venga al mundo oncológico es bienvenida".

"Ojalá tuviéramos muchos como Amancio Ortega porque necesitamos mucho, las infraestructuras son muy caras y cualquier donación de gente que pueda hacerlo, es bienvenida", ha afirmado.