Condenado a 19 años y 3 meses de prisión por violar y maltratar a su pareja

Girona, 3 jun (EFE).- La Audiencia de Girona ha condenado a 19 años y 3 meses de cárcel a un vecino de Cassà de la Selva (Girona) por haber violado en dos ocasiones y maltratado a su pareja entre 2016 y 2017, y le ha absuelto de un delito de detención ilegal. Fiscalía y acusación particular pedían para Ruben Zambrana 33 años y medio de cárcel, 12 por cada uno de los dos delitos de violación, 3 años y 9 meses por cada uno de los dos delitos de detención ilegal, 1 año por cada uno de los dos delitos de maltrato y por un delito de injurias y vejaciones 30 días de localización permanente. La defensa, que negó que existiera ni secuestro ni violación, solicitó la absolución o que en todo caso se le penalizara por unas lesiones. Finalmente, la Audiencia le condena a 9 años por cada uno de los dos delitos de agresión sexual y a 9 y 6 meses por dos delitos de malos tratos, todo ellos con la agravante de parentesco, a 5 días de localización por injurias y vejaciones y a no acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante 1 año y 9 meses. La sentencia de la sección cuarta de la Audiencia de Girona considera probado que el acusado agredió sexualmente a su pareja en el piso que compartían, al que llegó bebido, y que en otras ocasiones la golpeó, mientras que, respecto a las posibles detenciones ilegales, considera que no han quedado acreditadas. La sentencia concluye que la ?contundente prueba de cargo practicada con la firme declaración de la victima, apoyada por testificales, informes médicos de las lesiones y por la documental aportada (fotos), permite afirmar sin ninguna duda que el acusado es autor de los hechos?. En concepto de responsabilidad civil condena al acusado a indemnizar a la víctima 10.245 euros, 10.000 euros por los daños morales que sufrió en las dos agresiones sexuales ?dentro de un clima de violencia y miedo? y 245 euros por las lesiones. EFE 1010086