El cazador del vídeo viral de los perros denuncia amenazas en los tribunales

Mérida, 3 jun (EFE).- El cazador que protagonizó un polémico incidente con sus perros al tratar de cazar un venado en el término de Herreruela (Cáceres), que fue recogido en un vídeo que se hizo viral, ha presentado una denuncia por las injurias y amenazas que recibió a través de las redes sociales.

Las imágenes, en las que se ve cómo una docena de perros y el venado se precipitan por un barranco de varios metros todavía con vida, generaron una gran indignación entre usuarios de redes sociales y las críticas de políticos y asociaciones ecologistas.

En un auto de fecha 23 de mayo de 2019, el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Montijo (Badajoz) acordó incoar diligencias previas por este caso, pero a continuación se inhibió en favor de la juzgados de Navalmoral de la Mata debido al domicilio del denunciante, han informado a Efe fuentes judiciales.

Aunque los hechos se remontan a noviembre del año pasado, la denuncia se ha puesto con posterioridad después de que los servicios jurídicos de la Fundación Artemisan han tenido que llevar a cabo "un arduo trabajo para identificar y localizar a los autores de estos comentarios", ha informado este colectivo en un comunicado.

Las injurias y amenazas contra el cazador se produjeron por "individuos amparados, en algunos de los casos, en perfiles falsos de redes sociales", ha asegurado Artemisan, un colectivo comprometido en la defensa de la integridad y reputación de la actividad cinegética y de las personas que la practican.

"Ojalá alguien más cercano a tu pueblo te parta toda la cara" y "Este es el grandísimo hp que ha consentido que sus perros caigan y mueran por cazar, a por él!!" fueron algunos de los mensajes que recibió el cazador a través de la red social Facebook, según Artemisan.

A ellos se unieron otros como "Este tío es un asesino de perros, vaya vergüenza" o "Me meriendo 20 payasos de esos para desayunar, puto desgraciado, a él le tiraba por un terraplén, Dios quiera que no me encuentre a uno de esos porque le doy la paliza de su vida".