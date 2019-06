Lourdes Oyarbide finaliza tercera en la general

Redacción deportes, 2 jun (EFE).- Lourdes Oyarbide (Movistar) ha finalizado en tercera posición la vuelta a Turingia (Alemania) tras la alemana Kathrin Hammes (WNT) y la danesa Pernille Mathiesen (Sunweb), en el tercer podio del año en una ronda por etapas internacional para el equipo español.

La rodadora vasca asumió la responsabilidad y ayudada por sus compañeras (Biannic, Patiño, Teruel, Rodríguez y Fournier) firmó ese lugar final en el podio.

Con la contrarreloj de este sábado en Meiningen, Oyarbide obtuvo un sólido colchón que le lleva ahora a emular los buenos resultados en generales de Mavi García -2ª en el Tour of Yorkshire y 3ª en Burgos-.

Por su parte, Patiño, presente en una larga fuga por la que también pelearon de salida Fournier o Rodríguez, logró una meritoria 6ª plaza en este último día frente a velocistas como Cecchini (CSR, 1ª), Rivera (SUN, 2ª) o D'hoore (BEL, 3ª).

"Estoy muy contenta con este tercer puesto en la general. Estar en todas las carreras ayudando al equipo a alcanzar el podio final es un orgullo. Respecto a la crono de ayer, sabía que Mathiesen había sido campeona de Europa sub 23 y era muy difícil hacer una crono mejor que ella, pero no me esperaba que la líder marcara tan buen tiempo", dijo Oyarbide en declaraciones facilitadas por el equipo.

"Puedo decir que sí confiaba en mantenerme en el podio. La estrategia era precisamente mantener esa tercera plaza en mi caso, pero dando libertad a mis compañeras para que también tuviesen opciones", finalizó Lourdes Oyarbide.