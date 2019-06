Elosegi séptimo en C-1 y Chourraut fuera de la final de K-1

Redacción deportes, 1 jun (EFE).- El español Ander Elosegi fue séptimo en la categoría de C-1 de los Europeos de eslalon de Pau (Francia), mientras que Maialen Chourraut no pudo entrar en la final al quedar duodécima en la semifinal.

Elosegi ya fue séptimo en la clasificación para la final, con un tiempo de 103.52. Miquel Travé, en cambio, quedó fuera de la lucha por las medallas al concluir en el vigésimo puesto.

El vasco tomó la salida el cuarto y un toque en la puerta 17 le supuso la consiguiente penalización y le hizo perder el ritmo para acabar con un crono de 106.67 que fue superado por seis rivales.

El esloveno Benjamin Savsek se proclamó campeón con un tiempo de 98.59, al superar por 0.79 al francés Martin Thomas, que había sido el mejor en la semifinal. El alemán Sideris Tasiadis cerró el podio a 2.18.

Chourraut, bronce olímpico en Londres 2012 y campeona en Río 2016, no pudo en esta ocasión luchar por estar de nuevo en un gran podio internacional.

No hizo buena bajada la palista vasca, que tras cometer dos fallos en dos remontes concluyó duodécima en la semifinal con 114.36, a doce centésimas del décimo puesto que ocupó la polaca Klaudia Zwoliska y que le hubiera dado el pase.

Se impuso luego en la final la checa Amalie Hilgertova (104.95) por delante de la británica Mallory Franklin (105.14) y la alemana Jasmin Schornberg (107.52).

Chourraut indicó en declaraciones a Basque Team que no entendía por qué había cometido dos veces el mismo fallo, en la salida de un remonte. "No suele ser un error mío, porque normalmente sujeto muy bien la piragua con las piernas y no he podido", explicó.

La vasca destacó que pese a ello había luchado y que había sido "rápida" en el resto de la bajada. "Voy muy agusto con la piragua. Tengo una navegación bastante solida últimamente, pero hoy no ha salido".

Lamentó, con todo, no haber podido estar en la lucha por las medallas: "Llevo muchas competiciones seguidas que van saliendo bien, y justo esta que me importa, que quería estar en la final, no ha podido ser. Me quedo con la actitud de seguir luchando, que es algo positivo y también me quedo con la pena de no hacer la final, porque me gusta estar en las finales. Esta se me ha resistido y me duele".

Chourraut indicó que el camino de clasificación hacia los Juegos de Tokio 2020 "es largo, es un camino de resistencia" y que aunque este "no es buen resultado tampoco es pésimo", porque había logrado plaza para los Mundiales de La Seu d'Urgell al quedar entre las dieciséis primeras.

"Ahora tengo que tranquilizarme trabajar para que esto no me afecte en lo que viene. Me tengo que centrar en lo que tengo que hacer. Por experiencia se que estas cosas me suelen afectar luego. Me entra un poco el temor al fallo y tengo que tener cuidado y como lo se intentaré cogerlo con pinzas".

Los Europeos acabarán este domingo con la participación de Klara Olazabal en las semifinales del C-1, así como de Samuel Hernanz y Joan Crespo en las de K-1.