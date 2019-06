Cristóbal: "Sé lo que hay y lo que pasa,pero no es de hoy, es de hace tiempo"

Alcorcón , 1 jun .- Cristóbal Parralo, entrenador del Alcorcón, declaró este sábado, tras perder con el Nàstic de Tarragona y encadenar el sexto partido sin ganar, que sabe lo qué hay, lo que pasa y tiene que decirlo en el vestuario a sus jugadores porque "no es de hoy solo, es de hace tiempo".

El Alcorcón, después de conseguir la salvación, ha entrado en un letargo que le mantiene en caída libre con seis partidos sin ganar y más de quinientos minutos sin marcar un gol.

"Estamos contrariados y no por perder, sino por cómo perdemos. Estamos tocados y no es lo que buscamos o queremos. Esto no es de hoy solo, es de hace tiempo. Las cosas que les tenga que decir a los jugadores las diré en el vestuario, como he hecho cuando ganamos o perdemos", dijo Cristóbal, en conferencia de prensa.

El técnico cordobés dijo que "no" va "a buscar excusas" a esta mala racha. "Soy el entrenador y el responsable. Sé lo que hay, lo que pasa y donde tengo que decirlo es en el vestuario".

"No eludo responsabilidad. El que sigue al equipo sabe las circunstancias. Hay que corregir y dar soluciones a lo que pasa en el campo. Estamos molestos y todos los adjetivos que le queramos poner más", señaló.

Cristóbal tiene contrato hasta 2020 con el Alcorcón, pero públicamente no quiso hablar de su futuro.

"Tengo un año más de contrato. El club lo que tiene que hacer, después de esta cadena de resultados, es valorar el trabajo nuestro y de nuestros jugadores, y no pienso más allá del siguiente partido", finalizó.