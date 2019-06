Alex Mumbrú:"Lo que más me preocupa es cómo vamos a recuperarnos"

Bilbao, 1 jun (EFE).- El entrenador del RETAbet Bilbao Basket, Alex Mumbrú, se felicitó de haber accedido a la final por el ascenso a la ACB, aunque admitió que además del potencial de su rival, el Iberojet Palma, "lo que más" le preocupa es "cómo se van a recuperar" sus jugadores de cara a ese encuentro del domingo.

"Me preocupa el potencial que tiene Palma, que ha ganado holgadamente y no ha tenido tanto desgaste al final como nosotros. Pero en septiembre ya los sabíamos que queríamos jugar esta Final Four. Así que intentaremos recuperarnos lo mejor posible y estar preparados para competir", reflexionó Mumbrú.

El técnico catalán destacó el "espectacular" ambiente creado por los casi 8.000 aficionados que se dieron cita en Miribilla porque les ayudaron a sobreponerse en los momentos complicado como el "bache en ataque" que sufrieron en el tercer cuarto.

"No acabábamos de encontrar un juego fluido, pero hemos sido capaces de mantener la calma y seguir confiando en nuestro plan. El inicio del último cuarto ha sido fundamental. Nos ha dado aire. Cuando nos hemos puesto por encima hemos sido capaces de controlar el partido y dormirlo últimos minutos", explicó.

Por su parte, el entrenador del Melilla Baloncesto, Alejandro Alcoba, se mostró "muy orgulloso del esfuerzo" realizado por sus jugadores, aunque no ocultó sentirse "contrariado" por la manera en la que se les escapó "una oportunidad única" para haberse metido en la final.

"La victoria del Bilbao Basket ha sido merecida porque han seguido creyendo en lo que tenían que hacer y nosotros hemos tirado el trabajo de tres cuartos en un último para olvidar. El ambiente nos ha podido. Cuando ellos han subido la intensidad hemos ido bajando nuestras prestaciones", explicó el técnico.

Alcoba admitió que el partido se les "hizo largo" y cuando la afición local apretó en el último cuarto se les "hizo un mundo". "Ha sido una temporada irregular y el partido de hoy fue un reflejo de eso, de que somos capaces de lo mejor y de lo peor", concluyó.