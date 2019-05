Villarejo a Garzón: "Tú y yo tenemos fuertes principios y siempre ganaremos"

Madrid, 31 may (EFE).- "Tú y yo tenemos fuertes principios y convicciones y eso, los demás, esos mierdas que no, esos nuestros enemigos, no los tienen, pues siempre ganaremos", dijo el excomisario José Villarejo a Baltasar Garzón en una conversación telefónica en la que el exjuez se preocupaba por su estado anímico.

En la grabación de la llamada, contenida en el sumario de la pieza Pit al que ha tenido acceso Efe e intervenida al excomisario, Garzón comienza informando a Villarejo de que había hablado con el abogado Ernesto Díaz-Bastién "para que se informe objetivamente de cómo están tus cosas".

"Ah, muy bien", responde el excomisario, y Garzón prosigue: "Porque como tú siempre dices que todo está bien...". "Yo estoy bien Balta", contesta Villarejo, y el exjuez opina que lo que no quiere es preocupar a los amigos:

Villarejo.- Ese es mi deseo, que los amigos no tenéis que preocuparos por mí y os lo agradezco eternamente. Es que además estoy de puta madre, de verdad Balta.

Garzón.- Bueno, bueno, sí pero siempre estás de puta madre. ¿Alguna vez estas mal tú?

Villarejo.- Hombre, sí, muchas veces mal igual que tú y tal, pero...

Garzón.- No, pero no, pero no lo trasmites.

Villarejo.- Pero tú y yo tenemos fuertes principios y convicciones y eso los demás, esos mierdas que no, esos nuestros enemigos, como no los tienen, pues siempre ganaremos.

Baltasar.- Así es.

Villarejo.- Eso.

Baltasar.- Así debe ser.

La conversación, del 6 de febrero de 2017, forma parte de un informe policial del sumario que investiga la contratación de Villarejo por parte el naviero Ángel Pérez-Maura para frenar su extradición por corrupción a Guatemala, una entrega que finalmente rechazó la Audiencia Nacional en mayo de 2018.

Según los documentos intervenidos, los hermanos contrataron a Villarejo el 20 de febrero de 2016 y le abonaron un total de 7,4 millones de euros.

El primer pago, de 1,5 millones, fue el 22 de abril de 2016, el mismo día que entró en vigor la orden de detención contra Pérez-Maura, quien se presentó voluntariamente en la Audiencia Nacional cinco días después y salió en libertad en espera de la tramitación de su entrega.

Tras una serie de pagos más, el 23 de febrero de 2017 consta uno de 1.210.000 euros (un millón más IVA) como "adenda" al contrato inicial, un concepto que Villarejo achaca en las conversaciones al coste de la presunta contratación de Garzón como "facilitador". La Fiscalía afirma en sus informes que no consta que ese dinero lo haya percibido el exjuez.

En el sumario también consta una reunión registrada por Villarejo el 14 de febrero de 2017 con el empresario Adrián de la Joya (imputado en la causa) y los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura.

De la Joya y Villarejo comentan antes de ese encuentro la posibilidad de cesar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el abogado colombiano Iván Velásquez, que denunció a Pérez-Maura.

También negocian las condiciones del pago al "Mago", el sobrenombre para referirse a Garzón, cuyas funciones serían de "facilitador" para "influenciar a las personas que al final van a tomar las decisiones" y "que se cierre el tema de manera jurídicamente impecable".

Llegan a un acuerdo, dice la Policía, "en virtud del cual los hermanos Pérez-Maura abonarán el adelanto exigido de 1.000.000 euros que justificarán como una adenda al contrato original".

En la reunión con los navieros, exponen la estrategia a seguir, que pasa por contactos que tuvieron días antes en Nueva York con el exjefe de campaña de Donald Trump Paul Manafort para lograr sustituir al entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por el exembajador de este país en EEUU Julio Ligorría (ahora imputado).

"Montamos una campaña, que es el momento de cargarse a Jimmy Morales porque tiene a toda la familia en la cárcel, y lo sustituimos por Julio Ligorría y les decimos a los americanos: señores, cárguense la CICIG", dice De la Joya.

Sobre los honorarios de Garzón, los hermanos Pérez-Maura trasladan su temor de que "se vaya a escapar con el dinero y no llegue al éxito" y el excomisario les responde que le conoce desde hace más de 20 años y "jamás se le ha escapado un tema".

Les indica que Garzón, con el que habían hablado esa misma mañana, quería un adelanto: "Éste quiere un millón, Ánqel, quiere un millón ahora", dice De la Joya al naviero.

Tras muchas reticencias, finalmente acepta y cuando se va, Villarejo se queja: "Será hijo de puta, si tiene 900 quilos y dice que la familia, que no pueden, que tal". "Quitarles un quilo es como arrancarles la piel", contesta De la Joya.

En una nueva reunión con los hermanos Pérez-Maura cuatro meses después Villarejo les informa de que Garzón había acompañado a Velásquez a la Audiencia Nacional para reunirse con la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, entonces fiscal de este tribunal, y el fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso. Esa reunión la niegan tanto desde la Audiencia Nacional como la CICIG.

Según Villarejo, tras la reunión, en la que Velásquez se quejó de que Pérez-Maura estuviera en libertad, Garzón y Delgado, a quien califica de "muy amiga" suya, se quedaron hablando con Alonso y le trasladaron que los argumentos de Velásquez no eran ciertos. De esta manera, se regocijaba Villarejo, tenían "engañado" a Velásquez.