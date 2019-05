UEFA quiere "dialogo constructivo y no populista" sobre futuro competiciones

Madrid, 31 may (EFE).- La UEFA reunirá a las ligas profesionales, los clubes y las asociaciones nacionales para mantener "un diálogo constructivo y no populista" sobre el futuro de las competiciones a partir de 2024 y la posibilidad de introducir cambios "solo si ayudan al fútbol", en opinión de su presidente, Aleksander Ceferin.

"Tenemos una idea y hemos empezado un proceso de consultas. El Comité Ejecutivo se ha reunido con la ECA (Asociación Europea de Clubes), las ligas profesionales (EPFL) y las asociaciones y ahora tenemos previsto un encuentro conjunto, no se si en junio o en septiembre", dijo Ceferin.

En una entrevista con la Agencia EFE en Madrid, donde mañana asistirá a la final de la Liga de Campeones, el presidente destacó que la UEFA tiene "las mejores competiciones del mundo, pero eso no significa que no pueda pensar mejorarlas", aunque "solo hará cambios si ayuda al fútbol".

"Si no quisiéramos consultar, el Comité Ejecutivo decidiría, pero estamos consultado. Por eso quien grita porque es populista para intentar meternos presión no me preocupa mucho. No cuidamos solo de la liga española o de la italiana, cuidamos de 55 asociaciones nacionales y de todas las ligas", añadió.

Para Ceferin, "es interesante ver que los ricos han empezado a gritar y los pobres están esperando respetuosamente una explicación". "¿Alguien puede creer que ligas que generan billones están gritando porque quieren ayudar a otras como la eslovena o la búlgara?. Hablan de solidaridad de forma populista. Las cinco grandes ligas tienen que empezar a compartir dinero con las otras 50, porque si LaLiga vende derechos de televisión en Eslovenia, Croacia o Macedonia hay menos dinero para esas ligas de los operadores", dijo.

También recordó que la UEFA da una cantidad de 240 millones de euros al año en concepto de solidaridad, mientras las principales ligas continentales "generan billones y dan cero". "Menos gritar y más conversación productiva. Debemos sentarnos alrededor de una mesa", insistió.

El presidente consideró que la decisión de mantener en 32 el número de selecciones participantes en el Mundial de Catar 2022 "es la correcta y la única posible" y explicó que "aunque UEFA votó en contra de la iniciativa de la FIFA de jugar el Mundial de clubes en 2021, es un tema que se puede discutir".

"Después de un año estamos más cerca de la FIFA. En el último Consejo en Miami tuvimos conversaciones productivas y la veo como una posibilidad de futuro. Aceptamos debatir algunos aspectos importantes. En primer lugar que no haya acuerdos secretos y que todo sea aceptado por el Consejo de la FIFA. Que no haya compañías privadas propietarias de la competición, que la FIFA no elija a los clubes, que no diga quiero al Manchester, al Real Madrid o al Barcelona", explicó.

Respecto a las posibles candidaturas de Europa para el Mundial de 2030, después de que Estados Unidos, México y Canadá alberguen conjuntamente el de 2026 con 48 selecciones, Ceferin dijo que tiene "la promesa de las federaciones de una única candidatura europea".

"Si tenemos dos probablemente perderían las dos, tampoco me gustan las candidaturas de confederaciones cruzadas por eso no creo que si España va adelante deba ir con Marruecos, sí con Portugal. Lo hablé con Luis Rubiales, Fernando Gomes y Greg Clark, presidente de la Federación Inglesa. Tenemos que ver una candidatura porque si tenemos 55 votos con nuestras conexiones tenemos posibilidades pero más de una divide Europa y en Europa hay países con capacidad para organizar un Mundial tan grande", aseveró.