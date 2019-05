Suzuki sorprende a todos los italianos

Scarperia , 31 may .- El japonés Tatsuki Suzuki (Honda) sorprendió a todos los representantes italianos en la segunda sesión de pruebas libres para el Gran Premio de Italia de Moto3 que se disputó en el circuito de Mugello y que durante buena parte de la misma dominó el "local" Romano Fenati (Honda)

Suzuki desbancó así de la primera posición a su propio compañero de equipo, el italiano Niccolo Antonelli, que había sido el más rápido por la mañana y ambos representando al equipo italiano SIC58, la escudería que homenajea al fallecido Marco Simoncelli y que dirige su padre Paolo Simoncelli.

Suzuki consiguió su mejor tiempo en la penúltima vuelta al trazado de la Toscana italiana y cuando rodaba en un nutrido grupo en el que también se encontraban otros pilotos como el español Alonso López (Estrella Galicia 0'0 Honda), con el que tuvo sus más y sus menos en la recta de meta de la última vuelta, en la que incluso le llegó a sacar del asfalto y aún así se lo recriminó con muy pocos argumentos válidos por su parte.

En cualquier caso al final Tatsuki Suzuki firmó el mejor tiempo de la más pequeña de las categorías con apenas 39 milésimas de segundo respecto a un auténtico desconocido, piloto invitado en esta carrera, el italiano Kevin Zannoni, al manillar de una desconocida TM, marca que no disputa habitualmente el mundial de Moto3.

No obstante la segunda sesión, disputada con unas muy buenas condiciones climatológicas, comenzó por unos derroteros muy distintos puesto que enseguida se puso al frente de la tabla de tiempos el italiano Romano Fenati, que no había estado demasiado acertado por la mañana y salió rápido y dispuesto a enmendar esa situación, con lo que marcó un mejor tiempo de 1:57.794, que luego ya no pudo rebajar en el resto de la sesión y por ello que en la pelea final se acabase viendo relegado a la novena plaza, justo por detrás del español Marcos Ramírez (Honda).

En esa lucha final fue Tatsuki Suzuki el más rápido, aunque superó por milésimas de segundo a su trío perseguidor, íntegramente formado por pilotos italianos, Kevin Zannoni, Tony Arbolino (Honda) y Niccolo Antonelli y ya con el británico John McPhee (Honda), quinto a menos de dos décimas de segundo de diferencia.

Un dato muy importante de la gran igualdad que reflejaron estos segundos entrenamientos libres fue la gran igualdad que registró la misma puesto que entre los dieciocho primeros clasificados no hubo un segundo de diferencia y entre los once primeros, de Tatsuki Suzuki a Alonso López, la desventaja fue de apenas cuatro décimas de segundo, con milésimas de segundo entre muchos de ellos.

El líder del mundial, el español Arón Canet (Honda) no estuvo demasiado acertado y se tuvo que conformar con la duodécima posición, superado por los españoles Marcos Ramírez, que fue octavo, y Alonso López, undécimo.

Tras Canet, otro español, Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), decimotercero, por delante del italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda), que por la mañana había protagonizado el cuarto mejor tiempo pero por la tarde una caída le hizo perder muchas posiciones.

Raúl Fernández (KTM) comenzó muy fuerte la segunda sesión, en la que llegó a ocupar la cuarta plaza, pero al final se vio relegado a la decimoquinta plaza, con Albert Arenas (KTM), su propio compañero de equipo, en la vigésimo quinta plaza y Jaume Masiá (KTM) en una más que discreta y preocupante vigésimo octavo lugar, con Vicente Pérez (KTM), trigésimo.