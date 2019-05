Rummenigge cuestiona los planes de reforma de la Liga de Campeones

Berlín, 31 may (EFE).- El presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, cuestionó los planes de reforma de la Liga de Campeones y sugirió que no había necesidad de introducir cambios en una competición que funciona con éxito.

"¿Por qué tendríamos que cambiar algo? La Liga de Campeones es claramente la mejor competición del mundo y la más difícil de ganar", dijo Rummenigge en declaraciones que publica la revista "Der Spiegel" en su edición de este fin de semana.

Según Rummenigge los planes actuales de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) no parten de clubes de la cinco principales ligas europeas.

Rummenigge rechaza la idea de aumentar la fase de grupos y dijo que al final de la misma ya hay con frecuencia partidos que sólo tienen un valor estadístico.

Lo más importante, según Rummenigge, es que la Liga de Campeones no se juegue en el futuro durante los fines de semana.

"Eso causaría un conflicto con las competiciones nacionales", dijo.

Confrontado con un documento de la plataforma Football-Leaks, en el que se asegura que Rummenigge y el actual presidente de la ECA Andreas Agnelli, habían pedido que la Liga de Campeones se jugara en fin de semana el funcionario aseguró que nunca ha sido partidario de ello.

"No me transformé de la noche a la mañana. No tengo nada que ver con la idea de que los partidos de la Liga de Campeones se jueguen los fines de semana", dijo.

Rummenigge dijo que espera que en la próxima reunión de la ECA haya una intensa discusión sobre los planes de reforma.

"Al final, la UEFA tendrá que tener una gran sensibilidad. No descartó que el final se mantenga el modelo actual de la Liga de Campeones", dijo.

En Alemana ha habido un gran rechazo a los planes de reformas y en especial a dos puntos: la idea de que los partidos de la Liga de Campeones se jueguen los fines de semana y el plan de crear un sistema de ascenso y descenso, reduciendo la posibilidad de clasificación a través de las ligas nacionales.